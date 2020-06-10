第44屆香港國際電影節公布新展期　喜劇大師許冠文任本屆焦點影人

▲ 第44屆香港國際電影節最新展期為2020年8月18日至31日舉行，為期14天。

原定今年3月中開幕的一年一度光影盛會香港國際電影節，因疫情關係，已更改展期。香港國際電影節協會宣布第44屆香港國際電影節（HKIFF44），現定於8月18日至31日舉行，為期14天。本屆香港國際電影節節目詳情將於7月28日公布，門票將於8月5日起發售。本屆的焦點影人，則是被譽為香港「喜劇天王」的許冠文。

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「有見新型冠狀病毒疫情日趨緩和，政府亦逐步放寬防疫措施，包括容許戲院重開，故此我們決定於8月舉辦電影節。」

▲ 第44屆香港國際電影節主題設計「Colours in the Dark（黑暗中的色彩）」，由著名攝影師夏永康主理。（HKIFF提供）

他續稱：「我們一直保持審慎樂觀，期望香港逐漸走出疫情陰霾，回復正常。過去數月，們團隊一直密鑼緊鼓，為第44屆香港國際電影節積極部署 ，誠盼帶來環球精彩電影以饗影迷 ，讓他們重拾大銀幕觀影無可替代的樂趣。」

利雅博又指出，協會將繼續密切留意疫情發展，制訂相應對策，以保障公眾健康及安全。

節目詳情將於7月28日公布，門票將於8月5日起發售，公眾可透過網上訂票，亦可在各大城市售網購買。

年初時，香港國際電影節協會已宣布，香港國際電影節大使是郭富城，兩位青年大使分別是游學修及余香凝。

至於本屆的焦點影人，是被譽為香港「喜劇天王」的許冠文。焦點影人回顧展將精選放映其10部重要作品，出版專題特刊。