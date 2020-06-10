【食用安全】超輕黏土驗出硼+防腐劑超歐盟標準　專家：過量硼可致慢性中毒

▲ 部份網售超輕黏土被驗出硼+防腐劑超歐盟標準。

不少家長都會買超輕黏土讓孩子玩，但其實部份超輕黏土的硼、防腐劑含量都超標，當中有些更可在淘寶上輕易購買，家長一不留神就容易買了品質不佳的超輕黏土，影響兒童的健康，例如引致慢性中毒、影響新陳代謝。

據《江蘇新聞》報道，記者在網上購買了5個不同品牌的超輕黏土，並將5個樣本委託第3方南京市質檢院實驗室，以歐盟標準檢測甲醛、芳香胺、重金屬和防腐劑等。

結果顯示，5款超輕黏土均檢出含硼，其中2款硼含量更超標（歐盟上限為1,200ppm）。雖然另外3款沒超標，但數值也較高，「得力」的含量亦接近標準上限。

樣本 品牌 硼含量ppm（歐盟上限為1,200ppm） 1 雨林精靈 1455 （超標） 2 晨光 1083 3 得力 1161 4 不明 2678 （超標） 5 卡樂優 848

▲ 圖中3款雖沒超標，但硼數值亦較高，「得力」的含量接近標準上限。(圖片來源：江蘇新聞)

過量硼可致慢性中毒

南京市質檢院戶外中心實驗員焦欣宇表示，超輕黏土生產過程會加入一定量的膠黏劑，保證產品的黏性和可塑性，而部份膠黏劑會含有硼，以增加黏性。有研究報導指出硼元素雖然為人體必需的微量元素，適量的硼對人體是無害的，但如果過量會引致慢性中毒，肝、腎受損。

本港消委會曾引述美國公共利益研究小組2018年公布的玩具安全研究報告，指玩具中的硼化合物屬於較新的毒性危害，若經口服途徑攝入過量硼可致危險。若攝入中等至高劑量硼，可引致作嘔、嘔吐，長遠更可能對個人生殖健康造成影響。法國國家食品、環境及勞動衞生署亦曾提醒，兒童不應重複接觸硼化合物，並認為該些物質會對生育能力和胎兒胚胎發展造成影響。

有產品防腐劑超標5倍

另外，檢測結果亦顯示5款樣本中有4款都檢測出含有2種防腐劑，其中，雨林精靈、得力及一款不明品牌的產品防腐劑超標。

南京市質檢院戶外中心實驗員周蓉表示，按歐盟標準，不明品牌的超輕黏土防腐劑超標5倍。市場大部份超輕粘土由麵粉等原料製成，廠家為防粘土變質及延長保質期，便於生產過程加入防腐劑。許多研究表明，防腐劑有一定致敏性，易引起兒童皮膚過敏，若過量或長期使用或誤食，極易嚴重影響兒童的新陳代謝。

本港消委會曾做過相關檢測，相關報道：

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責任編輯：羅嘉欣