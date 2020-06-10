  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中佬唔易做】敖嘉年送外賣目睹交通意外　大病初癒古明華當售貨員

娛樂 16:16 2020/06/10

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

敖嘉年在《中佬唔易做》嘗試當外賣速遞員。

ViuTV真人騷《中佬唔易做》邀6位資深演員袁富華、古明華、張松枝、麥長青、敖嘉年及艾威參與拍攝，各人投身另一個新的行業，體驗中年轉行的辛酸，由此寄寓面對人生低潮，亦可自強渡過難關。
 
今個星期輪到敖嘉年和古明華上場實戰，當中最年輕的中佬嘉年緊貼時勢，登記揸電單車成為外賣速遞員，新手上路的嘉年在外賣師兄的帶領下正式開工，卻頻頻撞板，電話冇電、誤信GPS行錯路、被鎖車等等，但積極熱血的嘉年都一一克服。

敖嘉年見有外賣員炒車，即上前幫助。

敖嘉年目睹車禍

可惜運氣不佳，第二日開工剛好遇著下大雨，已經穿上防水風褸的敖嘉年，亦無可避免全身連底褲濕透，一路揸電單車，大風一路撲面而來，嘉年大聲叫凍，認真慘情。

敖嘉年更於送外賣途中，目睹同行外賣員炒車，連忙上前扶起幫助，大雨中可謂險象環生。嘉年事後更稱看到這一幕，心一直不舒服。

古明華在《中佬唔易做》學做售貨員。

古明華當售貨員

至於大台服務26年的古明華，除演戲外其他的工作經驗不多，他終於成為家品店售貨員，但在貨場實戰時後才發現挑戰重重。

古佬首天返工就被資深售貨員指出他多個問題，包括他著不合規格的波鞋、名牌上下反轉戴、不扣衫鈕欠整潔、不應該雙手插袋，被客人感覺不禮貌等。

資深售貨員又指出古佬不應該稱呼女性顧客為｢阿姐｣，感覺不尊重客人。經理要求古佬吸塵清潔貨場，對大病初癒的古佬來說可謂非常吃力。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中佬唔易做】53歲張松枝心境樣貌仍年輕　靠生活兩個習慣令身心保青春
20:36 2020/06/02
【中佬唔易做】53歲張松枝心境樣貌仍年輕　靠生活兩個習慣令身心保青春
【中佬唔易做】古明華爆膽囊急瘦10多磅　敖嘉年無懼事業低潮　
17:42 2020/06/08
【中佬唔易做】古明華爆膽囊急瘦10多磅　敖嘉年無懼事業低潮　
【中佬唔易做】綠葉王游飈為養家轉賣消毒用品　由月薪僅1萬成功翻身成抗疫商家
11:42 2020/06/06
【中佬唔易做】綠葉王游飈為養家轉賣消毒用品　由月薪僅1萬成功翻身成抗疫商家
古明華 敖嘉年 綜藝節目 演員 娛樂人物職業 ViuTV 正能量

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
12:17 2020/06/09
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來
13:28 2020/06/09
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來