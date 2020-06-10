【中佬唔易做】敖嘉年送外賣目睹交通意外　大病初癒古明華當售貨員

▲ 敖嘉年在《中佬唔易做》嘗試當外賣速遞員。

ViuTV真人騷《中佬唔易做》邀6位資深演員袁富華、古明華、張松枝、麥長青、敖嘉年及艾威參與拍攝，各人投身另一個新的行業，體驗中年轉行的辛酸，由此寄寓面對人生低潮，亦可自強渡過難關。



今個星期輪到敖嘉年和古明華上場實戰，當中最年輕的中佬嘉年緊貼時勢，登記揸電單車成為外賣速遞員，新手上路的嘉年在外賣師兄的帶領下正式開工，卻頻頻撞板，電話冇電、誤信GPS行錯路、被鎖車等等，但積極熱血的嘉年都一一克服。

▲ 敖嘉年見有外賣員炒車，即上前幫助。

敖嘉年目睹車禍

可惜運氣不佳，第二日開工剛好遇著下大雨，已經穿上防水風褸的敖嘉年，亦無可避免全身連底褲濕透，一路揸電單車，大風一路撲面而來，嘉年大聲叫凍，認真慘情。

敖嘉年更於送外賣途中，目睹同行外賣員炒車，連忙上前扶起幫助，大雨中可謂險象環生。嘉年事後更稱看到這一幕，心一直不舒服。

▲ 古明華在《中佬唔易做》學做售貨員。

古明華當售貨員

至於大台服務26年的古明華，除演戲外其他的工作經驗不多，他終於成為家品店售貨員，但在貨場實戰時後才發現挑戰重重。

古佬首天返工就被資深售貨員指出他多個問題，包括他著不合規格的波鞋、名牌上下反轉戴、不扣衫鈕欠整潔、不應該雙手插袋，被客人感覺不禮貌等。

資深售貨員又指出古佬不應該稱呼女性顧客為｢阿姐｣，感覺不尊重客人。經理要求古佬吸塵清潔貨場，對大病初癒的古佬來說可謂非常吃力。