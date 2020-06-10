本港年耗3.4億個糖果塑料包裝　環團斥國際食品商在港「假走塑」

▲ 綠惜地球指本港糖果塑料包裝耗用量高，回收率低。（曾耀輝攝）

近年全球興起「走塑」風潮，不少國際企業承諾逐步實行減塑措施。有本港環保團體發現，有國際糖果食品商雖公開承諾2025年前落實系列的走塑措施，惟在港的進度卻有欠積極，形容有關行為是「真公關，假走塑」，促請食品商制訂適合本港的減塑目標。

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綠惜地球措，本港去年預先包裝糖果產品（朱古力、香口膠、糖）消耗掉3.4億個塑料外包裝，其中三大國際品牌佔全港近4成的糖果市場，這些國際品牌在2018年曾承諾會在2025年前會落實一系列的走塑措施，團體曾致函這些企業查詢在港落實減塑的進度，但反應有欠積極，只得1間表示有專責人員跟進在港售賣的包裝數據，其餘2間則表示沒有相關統計及只重申相關國際承諾，綠惜地球對此大表失望。

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此外，團體過去2個月調查全港13家超市及連鎖店，檢視逾400種糖果產品，發現53%產品包裝沒有回收標示，品牌也沒有提供裸買、可重用包裝商品及回收渠道。

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高級項目主任鄭兆朗批評，這些龍頭企業在外國有投入資源協助回收，反觀在港未有實質措施，亦拒絕回應減塑進度，質疑：

係咪香港冇相關法例規管，就可以唔理？

他又指，企業承諾的的減塑策略依賴塑膠物料，漠視本港欠缺回收及再造有關包裝設施的情況，本地塑膠包裝只會繼續淪為塑膠垃圾。



團體促請品牌公開進口香港的包裝消耗量，推動裸買、使用非塑料包裝等；使用塑膠物料亦須在包裝上印上回收指示，以及承擔回收再造包裝廢物的責任。團體又建議港府參考新加坡強制要求業者匯報包裝量的政策，從供應鏈角度加強減塑成效。

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記者：蘇文軒