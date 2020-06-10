DR醫學美容案遭截肢 女教師准重啟索償程序或申中期付款

▲ 女教師今（10日）向高等法院聆案官申請解除暫緩令，重啟索償程序獲批。（資料圖片）

2012年DR醫學美容集團醫療事故造成1死3傷，其中1名傷者女教師事後雙腳小腿及右手4隻手指，早於5年前入稟索償，惟因刑事審訊進行期間聆案官頒令暫緩索償程序。女教師今（10日）向高等法院聆案官申請解除暫緩令，重啟索償程序獲批。代表律師透露，申請人事後依賴積蓄維生，現已幾近花光，故重啟索償案件後，不排除向法庭申請答辯人作出中期付款。



原告王靜波(64歲)，早於2015年入稟高等法院，向6名答辯人索償，包括銅鑼灣醫學光學美容有限公司、女醫生麥允齡(37歲)、香港美塑醫務中心有限公司、亞太幹細胞科研中心有限公司、實驗室助理陳冠忠(34歲)及DR醫學美容集團創辦人周向榮(64歲)。



原告一方指，由於案中部份答辯人所涉刑事審訊於2017年12月方結束，故本索償申請一直暫緩至今。基於申請已被拖延達4年，故申請重啟索償案件程序，以便盡快完結案件。代表律師指，原告人因受傷而失去工作能力，一直依賴積蓄生活，惟現已幾花光，故若法庭批准重啟案件，稍後或會向法庭申請要求答辯人作出中期付款。



女醫生麥允齡代表律師對申請表示中立，正在服刑的陳冠忠並沒有律師代表，他親自出庭應訊，但未有作出陳詞。其餘答辯人則由代表律師提出反對申請，代表律師指陳及周已就刑事判決提出上訴，並已排期於今年10月6日進行，當中涉案事實及法律爭議，若期間有新進展，原告屆時或須修改索償書內容等，令案件進展變得因快得慢，故要求本案應續暫緩，有待上訴結果為止。



聆案官聽取陳詞後批准原告申請，聆案官指不論任何原因，案件已被延期4年，於平衡各方因素後，認為原告可呈交索償書，或申請中期付款，而雙方明白索償及抗辯理據後，或讓雙方考慮有否調解空間。聆案官頒令雙方須於指定時間內呈交索償書及抗辯書，稍後再就案件排期處理。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林育慧