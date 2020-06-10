【天涯俠醫】第1至第5集劇情　王甫芬到龍城醫療中心當醫生

▲ 《天涯俠醫》

張家輝、林峯、郭羨妮、唐寧、黃宗澤、李施嬅及馬國明等主演的2004年台慶劇《天涯俠醫》，卡士強勁！《天涯俠醫》接棒《仁心解碼II》在今晚（6月10日）起於深夜重播。

第1集（10/6）

凌宵醫院心臟科醫生王甫芬建議富商程翁使用鐳射激光增新血管的新療法，程翁毅然答應。

甫芬女友婦產科醫生夏曉彤，替一患有瘧疾的婦人接生，惜婦人終因難產而亡，曉彤難過。

曉彤游說芬一起到肯亞當義工，芬卻送上訂造鑰匙扣，並向她求婚，惜曉彤為拾回鑰匙扣而被車撞死。

1個月後，芬履行對曉彤的承諾到肯亞當義工。

8年後，芬轉為婦產科醫生並開設龍城醫療中心，曉彤的妹妹夏曉晴亦在此當護士。芬更得來「草龍醫生」的外號。

患有地中海貧血症的健仔爬上樹上，逃避姐姐康喬，芬用魔術哄他下來，康喬感激。

第2集（11/6）

康喬為私家醫院護士，因常要照顧健仔而惹護士長不滿，護士長更冤枉康喬失職，康喬無奈自行辭職。

王甫芬姊姊王甫馨雖與凌霄醫院院長齊嘉尚拍拖多年，卻因諒解嘉尚處境而沒有逼他結婚。

細Dee又遭斬傷，卻不敢再找芬，終傷重不治，芬難過。康喬到凌霄醫院見工，一老伯因升降機突然停頓而感不適，康喬即細心舒緩其不適徵狀，令醫院董事高堃建議聘用她。

芬得知「生命動力」一義工臨時缺席，決定承擔使命，與曉晴乘機往肯亞，抵達後見一年輕男子齊百恒拯救病人的情景，提議百恒加入「生命動力」，百恒反應冷淡。

第3集（12/6）

百恒發現跟芬對調了背囊，瞥見身穿「生命動力」衣服的曉晴在車外經過，趕忙追出。

曉晴帶百恒往「生命動力」的營地找芬，百恒請纓幫忙替村民注射疫苗，卻因不懂向黑皮膚下針藥而被曉晴揶揄。

百恒因不懂當地風俗，替少女拾起頸鏈並替她帶上，被少女及其家人糾纏，曉晴唯有訛稱是百恒的妻子。

一男子得知父親性命無礙，狂喜下卻引致心臟停頓，芬竟著百恒協助利用汽車的電壓充當心肺復甦器，終救回他一命，百恒卻不認同芬的做法。

康喬發現護士們口中讚賞的王甫醫生，原來就是芬。

第4集（13/6）

曉晴全情投入「生命動力」的義務工作，鄙視百恒這種少爺兵，芬卻欣賞百恒斷症快。

負責行政的Brian與義工Susan表示忽略了南蘇丹一部族因傳統觀念而不肯接受麻疹疫苗注射，芬為游說族長讓他為兒童們注射疫苗，毅然喝下「毒酒」，卻原來他早有心理準備。

「龍城」因兒科醫生童子琛出痲疹，而暫停開診，子琛痕癢難當，幸康喬來到，利用熱水敷身替子琛止癢。

一孕婦臨盤在即，胎兒卻仍未轉至適合順產位置，芬遂以雙手替她將胎兒撥正，康喬對其膽大心細舉動表示佩服。

第5集（14/6）

少女馬小虹得悉自己有孕，賀正見她打算從高處跳下，幸有驚無險。

芬勸嘉尚向姊求婚，嘉尚說出內心隱憂。嘉尚造訪王甫家並向王甫堅提親，堅斷然拒絕。

嘉尚向馨認錯及求婚，馨欣然接受。芬聞康喬被指當值時不專心，更目睹康喬因與健仔通話而忽略一孕婦血壓急升以致抽筋的徵狀。

嘉尚與馨舉行婚禮，見百恒出席並向二人道賀，大為欣喜。

芬應一孕婦要求，取出停留在輸卵管的胚胎而保留輸卵管，因手術難度甚高，臨時要求將康喬換掉，康喬找芬理論，憤然指摘他像其他人一樣，對他表示失望。