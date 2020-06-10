  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (週三) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】再多1名病人康復出院　祿泉樓群組今增至3人危殆

社會 16:39 2020/06/10

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

醫管局指現時有4位病人情況危殆。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（10日）沒有新增本地感染確診個案，屬連續6天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局下午沒有召開記者會，醫管局今日（10日）交代病人情況，指截至中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院，個案編號為第1080號，至今共有1,051名確診或疑似病人康復出院。

此外，今日再增一人危殆，涉及1100宗，72歲居於祿泉樓11樓12室單的老翁，他的單位位於祿泉樓首名確診的34歲女患者樓上。

【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　衞生防護中心籲祿泉樓失聯居民盡快交回樣本
　　 
發言人指目前公立醫院已啟用644間負壓病房，合共1,199張負壓病床，現時共有53名確診病人分別於九間醫院留醫，其中4人情況危殆，包括編號595、1084、1092和1100，其餘49人情況穩定。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭家穎

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
12:17 2020/06/09
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來
13:28 2020/06/09
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來