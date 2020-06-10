【新冠肺炎】再多1名病人康復出院　祿泉樓群組今增至3人危殆

▲ 醫管局指現時有4位病人情況危殆。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（10日）沒有新增本地感染確診個案，屬連續6天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局下午沒有召開記者會，醫管局今日（10日）交代病人情況，指截至中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院，個案編號為第1080號，至今共有1,051名確診或疑似病人康復出院。

此外，今日再增一人危殆，涉及1100宗，72歲居於祿泉樓11樓12室單的老翁，他的單位位於祿泉樓首名確診的34歲女患者樓上。

【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案 衞生防護中心籲祿泉樓失聯居民盡快交回樣本



發言人指目前公立醫院已啟用644間負壓病房，合共1,199張負壓病床，現時共有53名確診病人分別於九間醫院留醫，其中4人情況危殆，包括編號595、1084、1092和1100，其餘49人情況穩定。

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責任編輯：郭家穎