【DSE歷史科】歷史科試題爭議　教育局要求考評局本月底交報告

▲ 楊潤雄表示，已要求考評局在6月下旬提交內部調查報告予教育局成立的專責小組審核和跟進。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科一條引起爭議的中日關係試題被取消，教育局將會成立專責小組跟進事件，教育局局長楊潤雄今日（10日）書面回覆多名立法會議員質詢時表示，教育局已要求考評局在6月下旬提交內部調查報告予專責小組審核和跟進，小組會視乎考評局的初步調查結果，盡快完成審核和作出改善建議，而考評局委員會正積極考慮公布涉事試題的評卷參考。

楊潤雄表示，教育局與教育界代表和考評局代表將成立一個專責小組，並已要求考評局調查事件及檢討文憑試出題和審批試題的機制，及今次歷史科考卷的擬題至審批試題的過程中，有否嚴謹按機制進行。

教育局亦會檢討現行的機制，以充分體現教育局在文憑試的監管角色，長遠確保考試及試題的質素。

楊潤雄亦轉述考評局指，考評局委員會經討論後，同意配合教育局檢視擬題及審題機制，考評局亦會就整體擬題及審題機制作內部檢討，而教育局已要求考評局就整體試卷擬題機制，包括聘任「審題委員會」成員的機制進行檢討。

此外，考評局評核發展經理早前被指涉在社交媒體發表具爭議言論，考評局表示，基於程序公義，現階段不會作進一步評論，重申員工在履行職務時均受該局各項相關的規則、程序、條例及政策約束，並設有機制跟進員工的紀律問題，會按照有關的事實，以及考評局相關的員工行為守則及規定，公平、公正地跟進事件，如發現有員工在履行職務時有疏漏或表現有違操守、誠信、專業水平等，會按照事情的嚴重性、員工應負的責任作出懲處。

就2017至2019年文憑試，教育局和考評局並沒收到涉及歷史科考題內容的投訴。根據考評局提供的資料，在過去5年，沒有「審題委員會」的成員因違反既定機制或專業操守而遭懲處。

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記者：馮琪雅