【冷淡夫妻】丈夫無視太太減肥增魅力寧睇AV　3孩港媽大呻︰我好似單親

▲ 有3孩港媽有感丈夫對她缺乏性興趣，直言自己似單親媽媽。

維持婚姻是一門大學問，有名30多歲的3孩港媽跟丈夫由拍拖結婚至今18年，一家五口在他人眼中是幸福家庭。不過，家家有本難唸的經，媽媽在網上親子討論區發帖，跟丈夫感情變淡，有感丈夫對她缺乏性興趣，直言自己似單親媽媽。一眾網民加入討論，給港媽多方意見。

昨日（6日）在親子討論區「親子王國」，有港媽以「我信老公仲愛我，但係愛定責任？」為題發帖，表示她跟丈夫感情出現狀況。他們育有3孩，雖然2人只是30多歲，但已經是「老夫老妻」相處模式，感情淡如水。網民媽媽表示夫妻房事愈來愈少，嘗試減肥吸引丈夫，可是沒效。

行事愈來愈少都唔緊要，但有時佢寧願瞓廳睇電視都唔入房瞓 。一段時間我自己諗，係咪我掛住全心湊小朋友，身型走樣又唔打扮？所以開始我掟起心肝減肥，由148磅減到依家132磅，仍再努力中……

丈夫全心投放家庭及事業

港妻曾經向丈夫講出自己的感受︰「點解你依家好似對果啲冇乜興趣？」丈夫開設公司，一般下班回家已是約晚上10時，至凌晨3、4點才入睡。他回答妻子沒有性行為或許是因為比較多煩惱，全心投放在公司及家，根本沒時間想性生活。

然而，港妻有次無意看丈夫的手機，發現他一直有看AV，埋怨丈夫寧願睇AV也不想跟妻子行房，有胡思亂想。

呢排喺心不斷同自己講， 唔好唸多， 我信佢仲愛我 ，只係淡如生活。其實我曾經同佢提過離婚， 因為自己太累了，心累……

心淡為自己活好每一天

港妻在親友眼中很幸福，人人讚其丈夫是好好老公。不過她感覺長期得自己一人，身邊明明有伴侶，卻像沒有，除了談及仔女事外，絕大部分都是傾公事。

丈夫有跟她談及「愛情過後就是感情」，表示沒有變過，感到很幸福，有老婆在背後支持、有家很好， 可能不為意而忽略太太感受。

網民港媽指自己開始想淡活了， 減肥會繼續努力 ，但只為自己而非丈夫，會過好每一天，努力湊好孩子。

網民建議由丈夫角度設想

有不少網民在其丈夫的角度去想，表示在疫情下，要顧家及工作很艱難，理解想回家有屬於自己的時間。「3個小朋友已經大壓力，自己生意又再會擔憂，男人好多時唔會講心底話，唔想做（愛）都理解到，去到某啲年紀，責任大於愛都正常 」。

另有網民建議港媽跟老公多些單獨親蜜時間，2人睇戲食飯，並指是男人都會睇AV，不用太敏感。

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責任編輯︰王明芳