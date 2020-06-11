【移民法國】港男化粧師隻身闖法國追夢10年　疫情停工3個月靠積蓄及廣結人脈撑住

▲ 移居法國10年的港男Wallance表示，當初自己一點法文都不懂得，只抱著一股要離開香港往外闖的決心，努力追夢。

港人移民有很多原因，有人因為生活環境改變而離開、有人則為了夢想而前往他鄉追夢，化粧師Wallance正是後者，單人匹馬移居法國巴黎10年，堅持做有關於時裝的工作，加上與男友結婚，自言在花都比香港活得更自由自在。

▲ Wallance在巴黎居住了10年，他說自己開公司，只要有好profile，交足5年稅，就可以入紙申請移民。（圖片由受訪者提供）

法國巴黎是很多港人喜歡前往旅行的城市，但對身為化粧師的Wallance來說，巴黎又豈止喜歡那麼簡單，他笑言自己從小到大都是崇洋，就算拿著一本法國書都已經很是開心。

以前在香港做化粧工作，一直都覺得香港這地方並不屬於自己似的，感覺太過狹窄、自己一心想出外闖闖，看多一點香港以外的人與事。

▲ Wallance毅然拋開香港一切，隻身去到法國，他說無論是做事或是移民，「堅持」這兩個字很是重要。（圖片由受訪者提供）

帶著積蓄隻身闖法國

正所謂坐言起行，帶著工作多年儲起來的積蓄，2009年，Wallance前往從來都未踏足過的巴黎修讀化粧課程，那時的他一點法文都不懂得，只抱著一股我要離開香港往外闖的心情去闖，希望讀畢課程後找到工作，從而可以留在巴黎定居。

讀完書，要留在巴黎居住，不外乎只有兩種方法，一是找到工作，當地的公司幫你做工作簽證，其二是自己開公司，每年定時交稅就可以延續居留簽證。

▲ Wallance在巴黎慢慢累積工作上的經驗，更曾經為時裝展後台打點一齊。（圖片由受訪者提供）

Wallance就是打從第一天到巴黎，找到房子安頓後，一邊修讀化粧和法文課程、另一邊廂不停向學校、攝影師、或是一些當地的華人網站發出電郵，看看有甚麼有關於化粧的工作可以勝任。

未去巴黎前，自己已懂得化粧，正所謂有個底子。還記得當年，在巴黎首個成功接洽的工作，是為一對新人婚禮化粧，由早上做到晚上只得50歐元，那時經常只吃著法國麵包充饑。

▲ 6 年前在工作上認識男友然後結婚，要用BNO才可以申請得到單身證明書。（圖片由受訪者提供）

初到貴境不怕蝕底

隨著7年前和男友在結婚，今天的Wallance生活己上軌道，刻下的工作除了為時裝雜誌或婚禮化粧外，亦成立公司為一些外國品牌做統籌上的工作，例如為他們引薦當地一些網上的influencer等。

伴侶是在工作上認識的，男同志港人要在法國和當地人結婚，必須要有一張單身證明書，我去過中國領事館申請不果，反而用BNO去英國領事館辦理，只需一星期就可以申請得到。

由此看來，BNO果然在某些事情上有一定用途，怪不得今天大家都趕著去補領。

至於工作方面，因為疫情令剛過去3月的時裝展取消，直接影響到Wallance不少工作，有儲蓄習慣的他笑言一切還好，箇中原因是在巴黎多年下來建立起一個不俗的工作網絡。

無論身處何地，我覺得初來到步的，都必須用時間來建立屬於自己的工作網絡，剛起步時一定不要怕蝕底，要以擴大社交圈子為目標，派大量的卡片，與此同時，自己亦要不停學習和進步，只要專心做好每一件個範疇，我好相信客戶會找上門來。

成功關鍵：自知定位不越界

Wallance舉了他跟日本樂隊X-Japan隊長Yoshiki的合作為例，說明自己作為化粧師，能在這個五光十色的舞台上立足及建立自己的事業的關鍵：

Yoshiki每一次來歐洲，都會找我幫他化粧，我想主要原因是，因為我知道自己定位，懂得和影星保持距離、不越界，因為保護跟自己合作的藝人十分重要，久而久之，大家就會產生默契和信任，我想每一個藝人都喜歡用自己班底，這亦是我工作多年來的經驗。

▲ 巴黎有很多藝術工作者，而且得到市民尊重和認同，叫人知道內涵比金錢更為重要。（圖片由受訪者提供）

移民法國的3個注意

不過，對於現在不少港人都想移民，身為過來人的Wallance自言無論移民往哪一個國家都不是一件客易的事，特別對於想移民法國的港人有以下3項寄語：

1.要問清楚自己是否真的喜歡巴黎？他說自己認識很多朋友讀完書後都選擇回港，可見並不是每一個人都享受在花都生活，畢竟旅遊、讀書和移民完全是兩回事。

2.來法國之前，學懂基本法語是必須的。

3.要帶備足夠「彈藥」，因為近年法國的經濟並不太是樂觀，多一個錢傍身是很重要的事。

記者：何偉雄