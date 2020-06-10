警方洪水橋檢獲真手槍及子彈　拘捕一家三口

▲ 警方昨日在元朗洪水橋一間村屋，檢獲真手槍和子彈，拘捕3人。（黃傑偉攝）

警方昨日（9日）在元朗洪水橋一間村屋，檢獲1支可發射真手槍、390發子彈、一些槍械配件和1支伸縮棍，行動中拘捕2男1女，年齡介乎38至65歲；被捕人士是一家三口，涉及一對夫婦及兒子。

警方毒品調查科警司鄒旺忠表示，被捕人士管有槍械及彈藥目的，是其中一個調查方向，但有人曾經在社交媒體宣稱要襲擊警察，而槍械性能有待專家檢驗，相信配件來源，由海外網站以拆件方式購入，再以國際郵遞運入香港，以增君被偵察的難度。

他強調，非法藏有槍械及彈藥屬是非常嚴重罪行，一經定罪，可被判處14年監禁，又指本土恐怖主義令人擔憂，警方必令暴徒乘之於法。被問到今次發現的槍彈與昨晚中環的示威活動有無關連，鄒旺忠說，警方是在昨早拘捕3人，暫時未知有無關連。

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記者：黃傑偉、陳子謙