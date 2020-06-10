涉7.1闖立法會再提訊　藝人王宗堯等共11人加控暴動罪

▲ 藝人王宗堯被控1項進入或逗留會議廳範圍。（陳靜儀攝）

去年7月1日有反修例示威者衝擊並進入立法會會議廳，警方就當日事件，先後起訴12人進入或逗留在會議廳範圍，包括前港大學生會會長孫曉嵐、藝人王宗堯及「中大本土學社」創辦人劉頴匡等。4案今（10日）於東區裁判法院再提訊，控方加控11人暴動罪，其中一人缺席聆訊，案件押後至8月3日，以待準備轉介區域法院的文件。

首案7名被告，依次為黃家豪（20歲；學生）、羅樂生（19歲；廚師）、周樂謙（29歲；車房技工）、何俊諺（21歲；運輸工人）、畢慧芬（24歲；無業）、孫曉嵐（23歲；自由工作者）、潘浩超（31歲；無業），各被控1項進入或逗留在會議廳範圍，潘另被控參與非法集結及2項刑事損壞。

被告周樂謙獲撤銷控罪，其餘6人被加控1項暴動罪。新增控罪指，各被告於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動；潘另被加控一項暴動罪，據悉，案發時間與其他被告牽涉的事件不同。

次案被告劉頴匡（26歲）及文家健（21歲；學生），第3宗案件被告沈鏡樂（23歲；地盤工人），第4宗案件被告馬啟聰（30歲；記者）及王宗堯（41歲；藝人），早前各被控1項進入或逗留會議廳範圍。

控方加控各人暴動罪，其中次案被告文家健缺席聆訊，控方申請發出拘捕令，獲裁判官批准；文另涉1宗藏有毒品大麻的案件，案件今提堂，被告同樣缺席應訊。

控方申請將4宗案件押後，擬將4案轉介區域法院答辯。案件押後至8月3日再提訊，期間準備轉介文件，屆時控方於區域法院擬申請將4案合併；各被告續准保釋候訊。

另外，3宗傳票案今提堂，被告梁繼平（25歲）、吳志勇（26歲）及范俊文（27歲），各被票控1項進入或逗留在會議廳範圍。當中只有吳志勇出席聆訊，他另被控1項暴動罪，案件亦押後至8月3日再提訊，吳獲准保釋候訊。其餘兩名傳票案被告缺席聆訊，控方申請重新發票，由警員親身上門發出傳票。

首案被告周樂謙今天獲控方撤銷控罪，辯方提出訟費申請。控方反對，指警方搜證時，在立法會大樓內的宴會廳內發現一張帶有被告指紋的紙張。裁判官基於控方無法證明紙張何時，以及如何進入到宴會廳內，遂批准申請；周因牽涉其他案件，目前正在服刑中。

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記者：王仁昌