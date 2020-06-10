【活捉雀鳥】大埔中年漢生擒鷺鳥為煲湯　救援雀鳥義工：他們認為雀鳥湯補身

▲ 大埔中年漢生擒鷺鳥為煲湯，救援雀鳥義工表示，他們用作補身。

有多名男子日前被指生擒白鷺BB及鷺鳥，昨日大埔區區議員連桷璋發帖文指，有同事目擊有中年漢活捉白鷺的雙翼，令鷺鳥無法掙扎，是大埔鷺鳥林在8日內發生3宗活捉鷺鳥事件。香港救援鳩鴿及雀鳥群組創辦人接受TOPick訪問時表示，中年漢認為雀鳥湯能夠補身，批評做法等同虐殺動物。

香港救援鳩鴿及雀鳥群組創辦人Gian指，以往該區同樣出現活捉雀鳥事件，「捉白鴿煲湯不是新鮮事，以往均有類似事件發生，很多中年漢活捉白鴿、雀鳥煲湯，全因他們認為煲雀鳥湯可以補身。」Gian直斥捉雀中年漢，

不是吃完後不死就沒有問題，社區動物都有牠們生存的權益，不要因為雀鳥的數量多就要食用，不能虐殺動物。

▲ 早日有網民拍下，曾有2名中年漢活捉一隻白鷺bb。（大埔Group Facebook）

舉報過程繁複 增加逮捕困難

她指出，舉報虐殺或活捉雀鳥的過程繁複，增加拘捕的困難，「報警一定要提交證據，除了影相，還要拍攝片段，顯示他們虐殺或活捉雀鳥。」動物不能發聲，Gian表示，只能當場將虐殺動物的疑犯逮捕，或靠市民提供證據才能將他們繩之於法。

曾有婆婆活捉白鴿送給朋友煲湯

有曾目擊活捉雀鳥的市民趙小姐向TOPick表示，她工作的地點位於大埔運頭角里附近，早2日落雨天曾目擊一名婆婆狂追著一隻白鴿，

我看不過眼曾喝止她，最終白鴿能逃出魔掌，不過她解釋說捉白鴿給朋友煲湯。

她擔心長者未能正確處理野生動物，導致染病，「害怕演變成第二次新冠肺炎。」

趙小姐無奈表示，近日發生多宗捉雀鳥事件，曾目睹婆婆追白鴿2次，還有報道的3宗捉鷺鳥事件，她慨嘆：「見不到還有很多。」她表示，社區大家有份，人和動物均有生存的機會，呼籲在安全的情況下喝止追捕雀鳥的「兇手」，給予雀鳥逃生的機會。

不要干擾大自然動物的生活

▲ 早年多區曾有虐殺白鴿事件。（受訪者提供）

以往，為了逮捕虐殺動物人士，香港救援鳩鴿及雀鳥群組曾多次落區，向街坊派發相關傳單，一同留意相關人士，並在有需要時拍攝片段，留下證據，「有影片先可以告得入。」Gian批評政府在雀鳥方面的教育不足，自從禽流感在香港出現後，政府的教育只著重於禽流感方面，

最大的影響就是白鴿，政府教導市民不要餵哺牠們，牠們就會飛走，但很多市民未必完全了解禽流感就已經害怕白鴿。

因此，市民主要的專注在禽流感上面，她希望政府不單止建議市民不應食用雀鳥，更應呼籲市民不要干擾大自然動物的生活。

▲ 義工曾多次落區派宣傳單張，呼籲市民舉報虐殺雀鳥的人士。（受訪者提供）

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記者：梁節儀

