世界級名廚在港親授廚藝 學員可獲法國教育部認可資格赴當地開餐廳

▲ 學員在課程中可從頂級名廚身上取經，掌握烹調法國餐點的秘技。

每位烹飪愛好者大概也有一個五星級大廚夢，卻未必知道，夢想與現實，或許只有一個課程的距離。設備完善的煤氣烹飪中心，攜同全球頂級名廚雲集的Disciples Escoffier法國廚師會，在港開辦傳統法國專業烹飪文憑課程，修畢課程並完成考試，更可獲得在法國開設餐廳及擔任執業廚師的資格，歷年助不少熱愛烹飪的學員提升廚藝，並進駐法國米芝蓮餐廳的廚房，以至開設餐廳，實現名廚夢。

精緻的法式餐點廣受喜愛，而化身米芝蓮餐廳大廚甚至在法國開設餐廳，也是很多港人夢寐以求的目標。理解到遠赴法國進修，費用高昂，更須放棄現職工作，並非太多人可承擔，煤氣烹飪中心多年來與被譽為世界頂級烹飪學府的Disciples Escoffier法國廚師會，推出「烹飪藝術文憑」及「糕餅藝術文憑」兩大課程，讓學員只須留在香港，即可隨名廚研習專業的刀具處理、法國烹飪術語、廚房安全和先進的烹飪技巧，以及傳統的法國烹飪技巧和知識；同時了解產品起源和區域的影響，從而獲取不同成分和醬汁的組合，以至學到稀有食材烹煮和擺盤等專業技能。

▲ 著名舞台劇演員梁祖堯也是課程畢業生，並已考取「法國廚藝訓練第五級證書」。

掌握名廚烹調秘技 可赴法國實習

作為法國傳統烹飪培訓的專業課程，Disciples Escoffier烹飪藝術文憑課程專為法國美食愛好者、美食家和餐廳老闆設計，既有專業導師提供針對學員個人及全面性的培訓，更由國際名廚或米芝蓮星級大廚親自任教，帶來法國米芝蓮級和主廚的實用培訓和示範，以及分享「廚師中的廚師」Auguste Escoffier（Le Guide Culinaire）的食譜，讓學員可從星級大廚身上，掌握更多烹調精髓和秘技，配合在全新、專業而設備完善的煤氣烹飪中心上課，在學習上務必事半功倍。

修畢有關課程的學員，經通過考試，可獲授予法國教育部管理的「法國廚藝訓練第五級證書」後，即有資格在法國開設餐廳或擔任執業廚師，期間並可赴當地高級食府實習，朝專業名廚的目標逐步邁進。

助眾學員成就夢想 全程在港修讀

作為星級課程，課程亦吸引到如梁祖堯、陳貝兒、苟芸慧及谷祖琳等演藝明星報讀。現正經營食肆的谷祖琳坦言，因有工作與家庭，甚難抽身赴法國上課一年，當她知道在港可修讀法國「糕餅藝術文憑」課程時，便即時報讀。「專業的上課環境與烹飪設備，令我有如置身米芝蓮餐廳；而名廚親授的烹飪秘技與食譜，均來自他在五星級酒店及米芝蓮餐廳工作多年的實戰經驗，對真正下廚幫助很大。通過考試後，使我多了一個法國認可的專業廚師身份，對開設甜品店更是充滿自信。」

不時在各媒體分享烹飪經驗，並與星級名廚crossover的Hilda Chan亦稱，正是這個課程助她接觸到國際名廚，同時與媒體合作，將廚藝心得與眾同享，更感欣喜的是獲Disciples Escoffier推薦，親自為法國總統烹調美食，這是難忘的經驗，更是學廚前從未想過會有的機會。一直嚮往進修專業法國廚藝課程的Kate Kwan，因不想隻身到海外學廚而卻步，故很開心可在煤氣烹飪中心修讀Disciples Escoffier課程，助她輕鬆圓夢。

有志在港攻讀法國專業烹飪課程的愛「煮」之人，可按個人興趣選讀課程，「糕餅藝術文憑」教授精製各式法國糕餅的技藝，上課時間合共480小時；「烹飪藝術文憑」則為法國美食愛好者度身訂造，高強度課程合共540小時，藉此在法國餐廳、酒店或餐廳營運中，取得事業發展的機會。

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▲ 法國菜一向以精緻見稱，兼具美味可口與觀賞價值。

「法國烹飪藝術文憑課程」簡介會

內容：課程簡介、名廚烹飪示範、星級名廚導師問答環節、學生作品展示

日期：6月22日（星期一）

時間：下午3時至5時；或晚上7時至9時

地點：銅鑼灣利舞臺9樓煤氣烹飪中心

「法國糕餅藝術文憑課程」簡介會

內容：課程簡介、名廚烹飪示範、星級名廚導師問答環節、學生作品展示

日期：6月24日（星期三）

時間：晚上7時至9時

地點：銅鑼灣利舞臺9樓煤氣烹飪中心

查詢及報名

可致電至煤氣烹飪中心（電話︰63873157；辦公時間由上午9時至晚上7時），或發送電郵至Towngas.cooking@towngas.com。

（資料由煤氣烹飪中心提供）



