【新晉富豪】美電動車初創Nikola創辦人身價暴增　曾經歷兩次創業失敗

▲ 美國電動卡車製造商Nikola推出首款電動卡車，公司股價在IPO後不久已飆升，其公司創辦人Trevor Milton身價因此而暴增。

近日，美國電動卡車製造商Nikola推出首款電動卡車，公司股價在IPO後不久已飆升，其公司創辦人Trevor Milton身價因此而暴增。事實上，他的人生並非一帆風順，與眾多創業家一樣，在創業路上曾經歷挫敗。

據《福布斯》報道，現年38歲的Trevor Milton，在創辦電動車製造商之前，曾經歷過兩次創業失敗，他曾成立一間電子商務公司Upillar，後來卻因資金鏈斷裂而倒閉，更付出沉重的金錢代價，賠上所有房屋，汽車等其他資產，但他卻樂觀地認為，從失敗經歷中可獲得寶貴教訓，更笑稱很少同齡人會與他擁有相同的經歷。

2015年，他於美國創辦電動車製造商汽車公司Nikola Motor Company，最近公司正式在交易所上市，並宣布將推出首輛電動卡車「Badger」，該產品更被視為是「卡車界Tesla」。消息一經發布後，公司股價於4日內飆升118%，備受投資者及市場矚目。

據估計，現時Trevor Milton的個人財產已達到90億美元（約697億港元），並在彭博億萬富豪排行榜中位於全球第188位。據悉，在Nikola未正式上市之前，他的身價約為10億美元（約77億港元）。

雖然曾經一無所有，但現時躍身為上市公司老闆，Trevor Milton的創業經歷大起大跌。早前他於Twitter上公開發文：「我一直想說這句話，現在Nikola市值已超越福特和快意汽車，生命中難免會有起伏不定，但這就是生活。」

責任編輯：李寶如