【新冠肺炎】調查指本地一次性塑膠餐具用量較往年上升　平均每周增至2.1件

▲ 有調查發現本港一次性塑膠餐具及容器用量較往年上升。(資料圖片)

香港海洋公園保育基金公布，就即棄塑膠製品用量持續進行研究的最新調查結果，顯示自2017年推出「無飲管運動」至今，香港每年的塑膠飲管用量大減4成，成績令人鼓舞。不過，保育基金發現一次性塑膠餐具及容器用量較往年上升，由去年平均每星期1.5件增至2.1件，相信與預防新冠病毒疫傳播而實施堂食限制及其他抗疫措施有關。調查結果當中以25至44歲受訪群組的用量升幅最為顯著，每星期使用高達3.85件。



保育基金主席陳晴表示，新冠病毒疫情爆發使今年初至今的外賣訂單飆升，調查發現即使有五分之三受訪者惠顧本地外賣速遞平台時表明不需塑膠餐具，這些即棄餐具依然連同外賣食品送到，希望外賣速遞平台及其合作餐廳能盡量減少派送即棄餐具。



保育基金發起的「無飲管運動」至今獲全港共接近1,800間餐廳、教育機構、企業及政府部門支持，實行「走飲管」政策，減少塑膠對環境的影響。

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責任編輯：蘇文軒