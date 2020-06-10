  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (三) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫境打氣】 孫燕姿網上驚喜開live　天后重唱成名作《天黑黑》感動網民

娛樂 18:07 2020/06/10

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

孫燕姿無預警直播開live。（圖片：環球）

出道滿20周年的孫燕姿，昨晚（6月9日）在Facebook和微博無預警直播，與歌迷閒聊近況，隨性清唱，更播出在家開騷的預錄片段，令網迷驚喜和大呼感動，兩個網上平台合計觀看人數突破7千萬人次，迴響熱烈。

孫燕姿和4位樂手合作，演唱了《逆光》、《雨還是不停地落下》、《一樣的夏天》，並翻唱了Live樂團的《Lightning Crashes》，及搖滾樂團Oasis的《Guess God thinks I’m Abel》，以及上張專輯的作品《極美》，並以自彈自唱《天黑黑》惹哭這20年來陪伴著她的歌迷。

慶祝出道20周年在家中開騷。（圖片：環球）

孫燕姿透露，雖然因為疫情所以不能和大家見面，但是她們現在算是一起爬眼前這座具有挑戰的山。

出道20周年，如今已為人母的孫燕姿感受特別深刻，在社群平台連發三篇文，表達感謝粉絲之意：「20年了怎麼辦？」、「陪伴就是幸福」、「今天感覺特別幸福，謝謝這20年的回憶，所有的歡笑淚水，勇氣害怕、任性、執著，我的成就是有你們。」

自彈自唱《天黑黑》。（圖片：環球）

昨晚八時孫燕姿無預警驚喜直播，慶祝出道20周年，孫燕姿特地策劃了這次的演出，與4位樂手合作演出，唱到《雨還是不停地落下》時，她自己演奏口琴；〈天黑黑〉則重現20年前的原始版本自彈自唱。

孫燕姿無預警直播，引起歌迷熱烈響應，合計觀看人數突破7千萬人次，原本今年預計舉行巡迴演唱會的她，也在直播字幕中留下伏筆：「就在日落以前，我們會再見面。」歌迷紛紛敲碗，盼望等待疫情緩解，可以再次感受孫燕姿的現場魅力。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【降魔的2.0】啤啤+莉莉Re-U騷唱功　劉佩玥譚嘉儀合唱插曲《原來有愛》
今日 11:04
【降魔的2.0】啤啤+莉莉Re-U騷唱功　劉佩玥譚嘉儀合唱插曲《原來有愛》
梁詠琪加盟環球推出首張概念專輯　靚媽Gigi騷46寸長腿
13:40 2020/06/08
梁詠琪加盟環球推出首張概念專輯　靚媽Gigi騷46寸長腿
【關家姐開騷】關心妍網上live唱失戀金曲　靚聲動人演繹花火+暗湧
15:56 2020/06/09
【關家姐開騷】關心妍網上live唱失戀金曲　靚聲動人演繹花火+暗湧
歌手 孫燕姿 演唱會 Facebook

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
12:17 2020/06/09
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來
13:28 2020/06/09
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來