【疫境打氣】 孫燕姿網上驚喜開live　天后重唱成名作《天黑黑》感動網民

▲ 孫燕姿無預警直播開live。（圖片：環球）

出道滿20周年的孫燕姿，昨晚（6月9日）在Facebook和微博無預警直播，與歌迷閒聊近況，隨性清唱，更播出在家開騷的預錄片段，令網迷驚喜和大呼感動，兩個網上平台合計觀看人數突破7千萬人次，迴響熱烈。

孫燕姿和4位樂手合作，演唱了《逆光》、《雨還是不停地落下》、《一樣的夏天》，並翻唱了Live樂團的《Lightning Crashes》，及搖滾樂團Oasis的《Guess God thinks I’m Abel》，以及上張專輯的作品《極美》，並以自彈自唱《天黑黑》惹哭這20年來陪伴著她的歌迷。

▲ 慶祝出道20周年在家中開騷。（圖片：環球）

孫燕姿透露，雖然因為疫情所以不能和大家見面，但是她們現在算是一起爬眼前這座具有挑戰的山。

出道20周年，如今已為人母的孫燕姿感受特別深刻，在社群平台連發三篇文，表達感謝粉絲之意：「20年了怎麼辦？」、「陪伴就是幸福」、「今天感覺特別幸福，謝謝這20年的回憶，所有的歡笑淚水，勇氣害怕、任性、執著，我的成就是有你們。」

▲ 自彈自唱《天黑黑》。（圖片：環球）

昨晚八時孫燕姿無預警驚喜直播，慶祝出道20周年，孫燕姿特地策劃了這次的演出，與4位樂手合作演出，唱到《雨還是不停地落下》時，她自己演奏口琴；〈天黑黑〉則重現20年前的原始版本自彈自唱。

孫燕姿無預警直播，引起歌迷熱烈響應，合計觀看人數突破7千萬人次，原本今年預計舉行巡迴演唱會的她，也在直播字幕中留下伏筆：「就在日落以前，我們會再見面。」歌迷紛紛敲碗，盼望等待疫情緩解，可以再次感受孫燕姿的現場魅力。