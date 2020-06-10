澳門政府安排特別渡輪往返氹仔及香港機場　班次每日兩對

▲ 澳門政府安排特別渡輪往返氹仔及香港機場。（資料圖片）

澳門政府宣布，安排特別渡輪往返氹仔及香港機場，為期一個月。澳門旅遊局局長文綺華稱，目前向政府表示欲返回澳門的學生，約400多人，盼今次特殊安排，讓希望返回澳門、以及返回原居地人士受惠，整個計劃由兩間公司參與。

其中香港機場往澳門氹仔的票價，收費270元，每日兩班。機票目的地需為香港機場，抵港時間介乎清晨4時至晚上10時，只限身處外地的澳門居民乘搭。澳門居民需配合香港機場防疫要求，未滿7歲須有大人陪同，抵澳後要到指定地點醫學觀察。有意坐船的乘客，本月12日起可到澳門政府高教局網站登記。

至於由澳門氹仔往香港機場的票價，同樣收270元，乘客手持的機票起飛時間，需介乎中午12時至凌晨3時；特定航班要向船公司了解，如中途轉機要向航空公司了解，買船票毋須網上登記。

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責任編輯：吳卓峰