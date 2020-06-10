  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (三) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

澳門政府安排特別渡輪往返氹仔及香港機場　班次每日兩對

社會 18:11 2020/06/10

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

澳門政府安排特別渡輪往返氹仔及香港機場。（資料圖片）

澳門政府宣布，安排特別渡輪往返氹仔及香港機場，為期一個月。澳門旅遊局局長文綺華稱，目前向政府表示欲返回澳門的學生，約400多人，盼今次特殊安排，讓希望返回澳門、以及返回原居地人士受惠，整個計劃由兩間公司參與。

其中香港機場往澳門氹仔的票價，收費270元，每日兩班。機票目的地需為香港機場，抵港時間介乎清晨4時至晚上10時，只限身處外地的澳門居民乘搭。澳門居民需配合香港機場防疫要求，未滿7歲須有大人陪同，抵澳後要到指定地點醫學觀察。有意坐船的乘客，本月12日起可到澳門政府高教局網站登記。

至於由澳門氹仔往香港機場的票價，同樣收270元，乘客手持的機票起飛時間，需介乎中午12時至凌晨3時；特定航班要向船公司了解，如中途轉機要向航空公司了解，買船票毋須網上登記。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

航空 渡輪 疫情 船票 機票 機場 香港 澳門 氹仔

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
12:17 2020/06/09
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來
13:28 2020/06/09
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來