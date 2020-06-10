楊潤雄：學校不應容許任何模式罷課　教師不可放事假罷課

▲ 教育局局長楊潤雄今日（10日）向全港中小學校長致函，指學校亦不應容許任何模式的罷課。（資料圖片）

有工會及學生組織發起下周日（14日）舉行「罷工罷課公投」，表達對「港區國安法」的不滿。教育局局長楊潤雄今日（10日）向全港中小學校長致函，指學校不應容許任何模式的罷課，如發現有學生參與，學校應立即勸止，否則應按訓輔及懲處機制處理，教師在任何情況下亦不可放事假罷課。

楊潤雄在信中提及，本學年先後受社會事件及疫情影響，充滿挑戰，近日才開始逐步復課，批評近日有團體發起反對港區國安法的網上聯署，誤導及煽動學生參與所謂「罷工罷課公投」，以學生的利益和前途作籌碼，利用學生達到其政治目的。

楊潤雄表示，希望學校能向學生明確解釋，港區國安法不會影響廣大香港居民依法享有及行使的權利和自由，包括言論、新聞、集會、示威及遊行等自由，只是針對4類嚴重危害國家安全的行為或活動，防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法份子。

楊潤雄續指，學校應引導學生理性分析、明辦是非，以防學生誤信反對者散播的誤導性言論，所謂「公投」並無憲制基礎及法律效力，形容是毫無意義，學校不應任由學生參加「公投」，更不應容許任何模式的罷課。

▲ 教育局局長楊潤雄今日（10日）向全港中小學校長發言。（教育局網頁截圖）

▲ 教育局局長楊潤雄今日（10日）向全港中小學校長發言。（教育局網頁截圖）

楊潤雄要求學校提醒學生不應罷課，或在學校叫口號、拉人鏈、張貼帶有政治訊息的標語或唱帶有政治訊息的歌曲作政治表態，形容這些行動可能「騎劫」學校之名，令人誤會是學校及校內人士的立場，如校方發現有學生發起、組織、參加或慫恿同學參與上述活動，應立即勸止，若屢勸不改，應按校本訓輔及懲處機制處理。

楊潤雄亦指，若有教師參與這些團體提出的罷課，即屬故意不履行其職務、疏忽職守，並親手「將政治帶入校園」，學校應採取紀律行動，教育局亦會嚴肅跟進。他引述《資助則例》下，資助學校董會或法團校董會可批准教師每學年最多放兩天特別有薪假期，但罷課不屬於「重要緊急的私人事務」，「無論任何情況下，教師都不可放取事假（包括無薪事假）罷課。

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責任編輯：馮琪雅