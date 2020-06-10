朗思國際學校被指違規辦學　校長被票控7傳票脫罪

▲ 被告蔡麗如（右）獲裁定7項傳票罪不成立。（資料圖片）

朗思國際學校被指於前年11月在崇正中學校舍A座違規辦學，朗思校長涉管理未經註冊學校、批准非准用教職員教學等遭票控，今（10日）於九龍城裁判法院被裁定7項傳票罪名不成立。裁判官裁判時指，文件顯示崇正一直有意營辦國際學校，未知校方是否在未獲教育局批准下偷步營運，兩校之間的協議亦令人生疑，但未有證據證明該處是未經註冊學校，裁定被告脫罪。

被告蔡麗如（70歲）被票控1項於2018年11月9日「管理或參與管理一間未經註冊或臨時註冊的學校」、1項「屬非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人或教員」，以及5項「僱用或准許非檢定或准用教員的人教學」，被告早前否認7項控罪受審。

裁判官今裁決時指，該位於廣利道的崇正中學校舍的A及B兩座均由崇正營辦，而教育局人員巡查該校舍時，發現A座有超過20名學生，並有教職員在任教科目，裁定A座是正在辦學，惟控方只能證明A座與B座有不同，分別營辦國際學校課程及DSE課程。

裁判官又指，文件上可見崇正一直有意營辦國際學校，並在未獲教育局批准下，以朗思名義營辦該校舍，未知校方是否偷步營運，兩校之間的協議亦令人生疑，但沒有證據證明該處是未經註冊學校，控方亦未能在毫無合理疑點下證明被告管理未經註冊學校，亦未有證據指被告批准教職員在該處任教，裁定7項罪名不成立。

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記者：林欣樂