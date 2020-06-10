【酒店端午糉】李嘉誠新開歷山酒店推金箔鮑魚海參糭　原隻8頭南非鮑魚上等海參用料超豪【內附早鳥優惠連結】

▲ 長實旗下歷山酒店於端午節推出奢華金箔鮑魚海參糭禮盒，包括原隻8頭南非鮑魚、上等海參、北海道乾瑤柱等，現時訂購可享早鳥85折優惠。（相片：歷山酒店）

長實集團旗下的歷山酒店（Hotel Alexandra）預計今年內開業，為慶祝端午節，歷山酒店準備推出首個自家製金箔鮑魚海參糭禮盒，用料矜貴包括原隻8頭南非鮑魚、上等海參、北海道乾瑤柱、西班牙黑毛豬風乾火腿等，現時訂購可享早鳥85折優惠。

▲ 以歐式維多利亞時期為設計主題。（相片：歷山酒店）

位於港島北角臨海地段的歷山酒店，為海逸國際酒店集團旗下全新酒店品牌，是一間以設計為主導的特色酒店，主打維多利亞時期歐式經典，大堂及門廳配以大型水晶吊燈、落地玻璃門、黑白菱形雲石地板、鍍金鏤花大門、壁燈及鏡面設計，精緻又華麗。

▲ 簡約別緻套房大部分可俯瞰壯麗的維港景色。（相片：歷山酒店）

酒店擁有840間簡約別緻的客房和套房，並以自然色為主調，大部分可俯瞰壯麗的維港景色。根據官網顯示，現時已可預訂8月打後日子的客房，房價每晚由825元起。

▲ 禮盒伴以國際茶葉品牌Tea WG 1837精品茗茶茶葉套裝，送禮自奉皆宜。（相片：歷山酒店）

其自家製金箔鮑魚海參糭禮盒同樣盡顯奢華氣派，亮麗高雅的禮盒突顯皇室設計風格，糭子用料矜貴講究並以金箔點綴，包括原隻8頭南非鮑魚、上等海參、24個月西班牙黑毛豬風乾腿、北海道乾瑤柱、日本本菇、五花腩肉、惹味櫻花蝦、鹹蛋黃、甘栗、綠豆、雞心棗及上乘糯米，足足重628克，可供3人用。

另外禮盒內亦伴以國際茶葉品牌Tea WG 1837精品茗茶茶葉套裝，送禮自奉皆得體。禮盒售價為338元，即日至6月17日期間於酒店eShop預購可享早鳥優惠85折，折實後為287.3元，並可於酒店現場領取，有興趣人士不要錯過。

金箔鮑魚海參糭禮盒

供應期：即日至6月25日

換領期：6月18日至25日

酒店eShop預購：詳情按此網站。

換領地點：歷山酒店（Hotel Alexandra）（香港北角城市花園道32號，港鐵炮台山站 B 出口）

記者：陸明敏