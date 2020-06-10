【英國升學】尖子DSE獲3科5**考入英國大學　曾憂學費高昂感激父母花盡積蓄支持

▲ Conner憑DSE佳績考入英國倫敦帝國學院。

本地大學學位有限，而且學科選擇不多，近年愈來愈多學生選擇海外升學，如要入讀心儀大學，最好就及早部署。去年9月剛入讀英國倫敦帝國學院（Imperial College London）航空航天工程學的嚴國良（Conner），中四起就在就讀中學協助下積極準備自己，包括參加不同的海外升學計劃，校內提供的升學輔助及諮詢服務，加強他勇敢追夢的決心。

畢業於保良局百周年李兆忠紀念中學的Conner，一直心儀航空航天工程，然而本港只有香港科技大學有相關科目，競爭激烈。而他早於中三時已聽聞有師兄師姊到海外升學，令他亦萌生興趣。

▲ Connor參加了校外計劃，協助計劃海外升學之路。（受訪者提供）

加入精英培訓計劃

由於Conner校內成績優異，中二開始年年考全級第一，被學校選拔加入精英培訓計劃，該計劃為每年成績名列首5名的中二至中六學生，給予額外培訓，包括模擬面試、報讀校外課程等。校方亦在高中起提供升學輔導，鼓勵有潛質的學生考慮海外升學出路，並提供支援。

Conner表示，他在中四起透過學校參加了兩個校外計劃，包括香港中華基督教青年會（YMCA）的「Boundless計劃」及「ARCH Community Outreach」，幫助基層學生擴闊眼界，提供職業工作分享、提供報讀海外大學的指導、預備報英國大學聯招（UCAS）的資訊等，豐富學識之餘，更可拓展國際視野。

事實上，Connor出身基層，媽媽為家庭主婦，爸爸退休前為的士司機，支撐一家三口的生活。因此，當老師向他提及海外升學機會時，他亦曾經猶豫，不過父母卻認為機會難得，希望兒子能把握機會，加上英國有親戚居住，可作支援，加強了Conner出外的決心。

▲ Connor考入英國倫敦帝國學院。（受訪者提供）

英國大學報考攻略

Conner報考了兩間大學，包括劍橋大學和倫敦帝國學院，雖然他通過了劍橋大學的入學考試（Aptitude Test），但止步於面試，無緣取得「有條件取錄」（Conditional Offer）。至於倫敦帝國學院不設面試，校方給他發了一份問題，要求他一星期內作答後上載至網上，問題除了「為何想讀這一科」、「為何選讀這間大學」等基本問題，亦有關於知識範疇，包括計數，給予文字題目，要求用數學去解答，

其中一條問題是「假設我有一架無人機，上面有飛機飛過，無人機要用甚麼角度，才可以攔截到飛機呢？」

▲ Connor感激父母及學校支持，助他圓海外升學夢。（陳國峰攝）

憑著在筆試的優秀表現，加上在DSE文憑試的數學、物理及地理考獲5**，Conner成功在去年9月入讀倫敦帝國學院，展開在英國的新生活。他笑言，大學生活比中學還要辛苦，幾乎每天朝9晚6，除了上堂，還要做實驗和輔導課，經常要趕功課，而且沒有人強迫他讀書、做功課，因此很靠自律。

因應新冠肺炎疫情，Conner於3月底返港，他表示，當時學校的課程差不多完結，準備放復活節假和準備考試，其後校方改為網上考試，作答完後上載即可。至於新學年能否如期開學，或以網上教學形式上課，目前仍是未知之數，有待校方決定後通知。

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記者：林愛娜