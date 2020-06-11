【兒童去濕】兒童濕熱困身易倦或誘發濕疹　中醫推介3款消暑湯水增強體質【內附食療做法】

▲ 中醫師教大家3款小朋友消暑湯水，清熱解毒又可降暑氣，為小朋友打好健康基礎免生病。

踏入6月份，香港溫度經常突破30度，天文台已發出多次酷熱警告，大家走出室外已汗流浹背。香港夏季炎熱潮濕的天氣，小朋友抵抗力較差，稍不留神便很容

容易病倒，加上現在新冠肺炎疫情未結束，小朋友稍有不適都會令家長擔憂。中醫師教大家3款小朋友消暑湯水，清熱解毒又可降暑氣，為小朋友打好健康基礎免生病。

▲ 香港夏季潮濕又炎熱，小朋友抵抗力較差易病倒，可飲消暑湯水，增強體質。(Getty Images)

俗語有云︰「未食五月糉，寒衣不入櫳。」意指踏入端午節，天氣已「熱定」，不會再忽冷忽熱。今年的端午節離現在不遠，預計香港即將踏入盛夏，成人在火傘高張下都感到悶熱，小朋友當然亦不例外，原來炎夏天氣還會影響小童的體質以及身體狀況。

註冊中醫師馬琦傑說︰「香港夏季的天氣潮濕和炎熱，濕熱容易困在身體內，小朋友易感覺疲倦，還會影響消化系統運作，以及誘發皮膚濕疹等。」

小朋友易出汗，夏天情況更為嚴重，消耗增多，也有機會令身體不適，「他們可能會出現口渴、小便黃等水液不平衡情況，嚴重時可能會中暑。」

▲ 小朋友脾胃較幼嫩，太大偏性的食物（如大熱、大寒等）都不宜亂食，凍飲或雪糕都容易令脾胃受傷。（iStock圖片）

馬醫師又提到不少家長喜歡在夏天帶仔女到沙灘消暑，太陽很猛烈，如果沒注意補充足夠水份，以及適當乘涼休息的話，小朋友便會易作感冒。

夏日室內地方都會開冷氣，也令小朋友易患上「冷氣病」。「小朋友經常出入冷氣地方，短時間內溫差改變大，加上小朋友易出汗，毛孔打開，便很容易『攝親』冷病，感受外邪，亦易導致傷風感冒。」

馬醫師提到想夏天不易生病，小朋友經常要做到「未病先防」，如有小病（如鼻水），就要立刻撲熄病灶，如要多飲水，夏天要保暖，尤其出入冷氣地方宜穿上外套。

而且他很鼓勵小朋友要午睡，睡得夠睡得好，小朋友才不會經常生病，亦會長高長肉，身體健康。

在炎夏季節，小朋友在飲食上也要注意，馬醫師說夏天忌進食煎炸油膩、生冷、辛辣刺激等食物。而且小朋友脾胃較幼嫩，太大偏性的食物（如大熱、大寒等）都不宜亂食，凍飲或雪糕都容易令脾胃受傷。

▲ 西瓜翠衣就是西瓜外皮與紅色果肉之間那層青白色翠衣。（iStock圖片）

夏天的食物宜清淡，以及多水份為主，還可選擇稍偏涼性的食材，如冬瓜、荷葉、西瓜翠衣（西瓜外皮與肉之間的青白色翠衣）及赤小豆等。馬醫師更推介3款適合小朋友的湯水，有助消暑利濕的效用。

3款炎夏消暑湯水

1.冬瓜薏米水

材料︰冬瓜 1斤、生熟薏米各1両、乾淮山8錢、蜜棗1枚（可不加）、清水適量。

做法︰把冬瓜洗淨，連皮切塊備用。把其他材料清洗乾淨。大火水滾後，加入所有材料轉中小火，煲約1.5小時即可。

2.綠肥紅瘦湯（西瓜翠衣紅蘿蔔瘦肉湯）

材料︰西瓜翠衣約4両、紅蘿蔔1個、粟米（宜連鬚）1個、瘦肉半斤、清水適量。

做法︰西瓜翠衣 、紅蘿蔔洗淨，切塊備用。瘦肉汆水備用。水滾加入所有材料，轉中小火煲約2小時，加少許鹽調味即可。

3.消暑荷葉湯

材料︰乾荷葉1塊、荷梗5錢、赤小豆1両、扁豆1両、蓮肉1両（蓮子去芯）、蜜棗 1-2枚（可不加）、豬展1斤、清水適量。

做法︰豬展汆水備用。其他材料洗淨。扁豆用白鑊炒後備用。乾荷葉略撕開數小塊備用。大火水滾後，除荷葉外，加入所有材料，轉中小火，煲約1小時，加入荷葉，再煲約1小時即可。

▲ 中醫師馬琦傑說夏天家長帶仔女到沙灘，應要適當乘涼及補充水份，否則小朋友有機會中暑或易作感冒。(被訪者提供)

記者：招美寶