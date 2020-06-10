【新冠肺炎】旅遊業界盼內地盡快恢復開通跨省遊　將港澳旅遊納入其中

▲ 旅遊業界希望內地能盡快開放跨境旅遊，讓業界可組織旅客到廣東省旅遊。（經濟日報資料圖片）

本港及內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，或有機會放寬粤港澳出入境限制。旅遊業界冀內地能盡快恢復開放跨境旅遊，讓業界可組織旅客到廣東省旅遊，並希望內地扶持旅遊業恢復的有關政策措施，包括旅客獎勵計劃等可擴展至香港旅業。

香港旅行社解困大聯盟今日（10日）早上約見亞洲旅遊交流中心主任崔素香，並遞交建議書，冀內地在恢復開通跨省遊的同時，能將港澳旅遊納入其中，讓業界可可組織旅客到廣東省旅遊，推動旅遊業復甦，並希望內地扶持旅遊業恢復的有關政策措施，包括旅客獎勵計劃等可擴展至香港旅業。

他解釋，內地疫情形勢趨穩，旅遊業逐步恢復，而本港疫情趨於緩和，復關有望，港府近期或完成健康認證碼互通系統，但旅遊業作為受疫情重挫的行業，有待更長時間才能啟動正常業務，開通廣東省旅遊，是業界重啟業務的曙光。

姚柏良引述亞洲旅遊交流中心回應時指出，北京已於上周五（6日）起，將應急響應級別下調為三級，並相應調整相關防控策略，給旅遊業恢復帶來信心，這讓不管是內地跨省遊開通，還是近期香港政府推動港澳先行互通都看到了曙光。

他同時希望內地在推出旅遊恢復政策措施時，有關支持措施也能擴展到香港旅遊業界，讓香港市民受惠，推動香港市民到內地旅遊，協助本港旅遊業復甦。

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記者：陳曉瑩