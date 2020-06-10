  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (週三) 19:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

陳凱欣就「非妥為當選」提交上訴申請許可

政治 19:14 2020/06/10

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

陳凱欣表示，己就「非妥為當選」提交上訢申請許可。（陳宛彤攝）

陳凱欣就「非妥為當選」提交上訴申請許可

高等法院早前裁定立法會議員陳凱欣為「非妥為當選」，陳凱欣指，經過團隊商量和聽取法律顧問的意見後，已經就高院裁決向終審法院提交上訴申請許何。


陳表示，在未有任何上訴結果前，會與以往一樣，盡作為立法會議員的責任，亦會「欣然接受任何結果」。


陳續指，她是在超過十萬名選民的支持下當選立法會議員，所以她會「據理力爭」，作出上訴。

記者：尹櫻霖

相關文章

【港區國安法】葉劉淑儀倡設安全委員會　與軍方交換情報
今日 17:14
【港區國安法】葉劉淑儀倡設安全委員會　與軍方交換情報
【港區國安法】涂謹申料內地憂慮立會選舉遂提早立法　劉兆佳相信中央有全盤計劃
11:44 2020/06/09
【港區國安法】涂謹申料內地憂慮立會選舉遂提早立法　劉兆佳相信中央有全盤計劃
泛民搶佔立法會半數議席　戴耀廷︰一旦候選人被DQ將指定「Plan B」參選
15:56 2020/06/09
泛民搶佔立法會半數議席　戴耀廷︰一旦候選人被DQ將指定「Plan B」參選
政治 立法會選舉 立法會 陳凱欣

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
12:17 2020/06/09
【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來
13:28 2020/06/09
【好心分手】港男為責任向拍拖8年女友求婚　想悔婚大數4項缺點︰幻想唔到將來