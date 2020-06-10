陳凱欣就「非妥為當選」提交上訴申請許可 政治 19:14 2020/06/10 分享： 熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 ▲ 陳凱欣表示，己就「非妥為當選」提交上訢申請許可。（陳宛彤攝） 陳凱欣就「非妥為當選」提交上訴申請許可 高等法院早前裁定立法會議員陳凱欣為「非妥為當選」，陳凱欣指，經過團隊商量和聽取法律顧問的意見後，已經就高院裁決向終審法院提交上訴申請許何。 陳表示，在未有任何上訴結果前，會與以往一樣，盡作為立法會議員的責任，亦會「欣然接受任何結果」。 陳續指，她是在超過十萬名選民的支持下當選立法會議員，所以她會「據理力爭」，作出上訴。 記者：尹櫻霖 相關文章 【港區國安法】葉劉淑儀倡設安全委員會 與軍方交換情報 今日 17:14 【港區國安法】葉劉淑儀倡設安全委員會 與軍方交換情報 【港區國安法】涂謹申料內地憂慮立會選舉遂提早立法 劉兆佳相信中央有全盤計劃 11:44 2020/06/09 【港區國安法】涂謹申料內地憂慮立會選舉遂提早立法 劉兆佳相信中央有全盤計劃 泛民搶佔立法會半數議席 戴耀廷︰一旦候選人被DQ將指定「Plan B」參選 15:56 2020/06/09 泛民搶佔立法會半數議席 戴耀廷︰一旦候選人被DQ將指定「Plan B」參選 政治 立法會選舉 立法會 陳凱欣