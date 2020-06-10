▲ 陳凱欣表示，己就「非妥為當選」提交上訢申請許可。（陳宛彤攝）

陳凱欣就「非妥為當選」提交上訴申請許可

高等法院早前裁定立法會議員陳凱欣為「非妥為當選」，陳凱欣指，經過團隊商量和聽取法律顧問的意見後，已經就高院裁決向終審法院提交上訴申請許何。



陳表示，在未有任何上訴結果前，會與以往一樣，盡作為立法會議員的責任，亦會「欣然接受任何結果」。



陳續指，她是在超過十萬名選民的支持下當選立法會議員，所以她會「據理力爭」，作出上訴。

記者：尹櫻霖