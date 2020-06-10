【新冠肺炎】袁國勇團隊揭3.8%湖北返港無症狀者曾受感染　估算220萬患者未被確診

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇領導研究，揭湖北專機返港的無症狀人士中，有3.8%帶有新冠病毒抗體。

內地去年底爆發新冠肺炎疫情，至今疫情已見放緩，湖北累計逾6萬人確診，惟隱形病人數目不明，實際確診宗數或被低估。港大微生物學系講座教授袁國勇領導研究，揭湖北專機返港的無症狀人士中，有3.8%帶有新冠病毒抗體，換言之曾感染新冠肺炎，推算湖北有220萬名隱形患者未獲確診，死亡率更較09年甲型流感高近8倍。

港大醫學院微生物學系就本港新冠肺炎隱性感染率展開研究，抽取2018年4月12日至今年2月13日共1938個血清樣本作檢測，當中包括過去數年的99名禽畜業從業員、53名捐器官人士，以及今年1月底前53名出現疑似感染症狀的病人。

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研究分析指，有53人經酶免疫測試檢出有新冠病毒抗體，佔整體2.73%，惟經進一步檢測發現全部未帶有新冠病毒中和抗體，即使出現疑似症狀的病人，亦未見帶有新冠病毒抗體。結果亦顯示，去年上、下半年、以及今年首2個月，都未見新冠病毒抗體率有增加之勢。

▲ 港府早前先後多次派出專機，到湖北接載400多名滯留港人返港，當中一人返港後確診。（經濟日報資料圖片）

港府2月底先後多次派出專機，到湖北接載400多名滯留港人返港，當中一人返港後確診。團隊為452名湖北經專機返港的無症狀人士，抽取共1665個血清樣本作檢測，發現有17人檢出有新冠病毒抗體，佔整體3.8%，當中更有15人檢出帶中和抗體。

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研究指，幾乎帶有抗體的回流人士全都來自武漢，僅1人來自荊州，部分人來自兩個家庭群組。而於湖北回流的433人士返港第13天抽取的樣本，亦有4%檢出有中和抗體。

團隊指，研究結果反映真正確診感染人數被嚴重低估，3.8%湖北回流無症狀者檢出有抗體，即曾受新冠肺炎感染；截至3月底，湖北累計確診個案達67802宗，按現時湖北5900萬人口推算，有97%、即220萬名隱性病人未被確診。

研究亦進一步就湖北錄得3193宗新冠肺炎死亡個案推算，相等於未有確診的隱性患者 0.15%，與2009年豬流感死亡率達0.017%比較，新冠肺炎死亡率足足多近8倍。

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另外，研究亦曾為45名本港已康復的確診患者，抽取血清樣進行新冠病毒抗體測試，逾91%檢出帶有中和抗體，餘下四名感染新冠肺炎後情況輕微者，即使康復卻未有產生抗體。團隊指，輕微症狀患者未能產生抗體原因不明，仍有待進一步調查。

團隊指，根據研究中的低抗體陽性率，特別是香港，推斷大部分香港及湖北居民仍未有新冠病毒抗體，認為於沒有疫苗或抗病毒藥物的情況下，無可避免再爆發疫情，同時正因抗體陽性比例低，一旦放寬防控措施，亦未可阻止疫症蔓延。

有份領導是次研究的港大醫學院微生物學系臨床副教授杜啟泓解釋，是次研究至今年2月中，仍未發現有港人帶有新冠病毒中和抗體，亦相信有關帶抗體比例不高，或與本港防控措施有效有關；團隊將繼續就本港新冠病毒抗體陽性率進一步作研究，以了解本港曾受感染的隱形病人普遍程度。

是次研究已於在國際科學期刊《刺針（微生物）》發表。

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記者：陳正怡