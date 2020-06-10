【歎息橋】本地藝術家為每集片尾畫彩蛋　Paul Lung分享超像真畫作的背後點滴

▲ 本地藝術家Paul Lung為ViuTV劇《歎息橋》創作片尾動畫及手繪畫作。（《歎息橋》截圖）

ViuTV劇《歎息橋》大受歡迎，片尾動畫及劇中的手繪畫作出自本地藝術家Paul Lung手筆，像真度超高！Paul Lung受訪時分享為《歎息橋》畫插畫的點滴，每幅片尾的彩蛋圖需時四至五小時方可完成。

擅於精描的本地藝術家Paul Lung慣用鉛筆勾勒出栩栩如生的超像真作品，其新作是為ViuTV劇集《歎息橋》創作片尾動畫及劇中一系列手繪畫作，並獲得不少觀眾的好評。

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▲ 《歎息橋》內代表Sammy（周家怡飾）的意粉。（Paul Lung IG圖片）

該劇自播映以來口碑載道，更被網友譽為「文藝燒腦劇」、「泥沼劇」，皆因由劇本、取景、鏡頭運用、視覺美學等各方面均帶有獨特風格，其中 Paul 的參與更加不可劃缺，他的作品為劇集帶來最擅長的超寫實風格，而且更為每集片尾隱藏「神秘彩蛋」，微妙呼應每集劇情。

片末字幕出現的同時，由 Paul一手包辦的物件畫同以縮時影片方式呈現，來自他所使用的繪圖App《Procreate》內置的「Time-lapse recording」功能。

Paul接受訪問分享為何會幫《歎息橋》的片末畫插畫，「緣起是《嘆息橋》的美術指導找我畫一些劇中的道具畫，就是鏡頭中出現林保怡的畫；到後期，導演 25、肥波想用六個不同的元素去代表六位主角，當作片尾插畫，當他們知道我使用的《Procreate》能夠將整個繪畫過程錄成影片，於是我們就用了這個表達方式。」

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▲ 《歎息橋》內代表Catherine（伍詠薇飾）的酒杯。（Paul Lung IG圖片）

談到片末出現的「彩蛋」，他說：「劇集採用一種很創新的編劇手法去講故事，每集都由不同角色的角度去講述同一件事，而每個角色都擁有一些具象徵意義的物品，是很能夠代表角色的。或者是這個原因，導演想以這些元素去暗示或呼應該集的主線角色。」

除了片末的彩蛋外，劇中也出現過Paul其他的畫作，「劇中其他風景畫、人像，都是同樣使用《Procreate》畫成手繪筆觸，再打印出來。」

《歎息橋》片末的一批畫作大獲好評，他透露：「劇中的彷速寫和素描，平均每幅大約一小時，而片尾的彩蛋圖每幅大約需時四至五小時。」

▲ 《歎息橋》內何永昌（秦沛飾）燒酒屋內的掛畫。（Paul Lung IG圖片）

他近年開始採用iPad Pro配合Apple Pencil（第 2 代）和繪圖App《Procreate》，繼續鑽研他喜愛的超級寫實主義（Hyperrealism）風格，而且更體會到iPad Pro作為創作工具的強大效能。

他認為使用iPad Pro、Apple Pencil及《Procreate》來畫畫很方便，「其中一場戲講述林保怡為女主角繪畫人像素描，畫面上自然需要不同完成程度的人像畫。《Procreate》讓我可以分開不同layers去畫，再export不同的完成階段去配合戲劇進度。用iPad Pro繪畫的確很方便，特別在修改、修正方面，而且利用iPad練習速寫，可以用少一點紙張，更是一件好事！」

談到一般人如想用iPad畫精描畫的注意事項，他說：「一般人如想用iPad畫精描，我仍然建議要有一點基本繪畫概念。繪畫其實無分媒體，因為紙張或數碼只是媒體的分別，但是對比例、光暗、用色，也就是一樣的概念，如果認識一點點會比較容易掌握。例如先以速寫去訓練自己的感覺，也是絕對可以的。」

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