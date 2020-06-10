康文署：周六起開放更多泳池泳灘及圖書館博物館

▲ 康文署宣布重開部分設施。（資料圖片）

康文署今日（10日）宣布，因應新冠肺炎最新情況，更多公眾游泳池、刊憲泳灘、圖書館和博物館，將於6月13日和6月15日重新開放。此外，6月13日開始接受處理部分陸上康體設施及婚禮場地的預訂申請，並於6月15日放寬羽毛球場、英式／美式桌球室及乒乓球室隔場／隔枱開放的安排。

3個泳池重開

康體設施方面，6月13日起重開的3個公眾游泳池，分別是港島區中山紀念公園游泳池，以及九龍區的九龍公園游泳池（只開放室內第二層訓練池）和藍田游泳池（只開放訓練池）。重新開放的游泳池的開放時間，由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

多6個泳灘重開

至於新增重開的6個刊憲泳灘，有香港島的大浪灣泳灘，以及新界區汀九灣泳灘、新咖啡灣泳灘、青山灣泳灘、銀線灣泳灘及三星灣泳灘。由每日上午9時至下午6時於重開的刊憲泳灘，將提供救生員服務；而在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。

為確保淋浴設施使用者之間，保持適當距離，沖身格或沖身花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放。除已重開及上述將重開的刊憲泳灘外，其餘泳灘繼續關閉，泳灘的救生服務亦會繼續暫停。

康體設施預訂方面，6月13日開始接受已重開免費陸上康體設施，8月或以後的團體及個人用場預訂申請，如滾軸溜冰場、模型車場等；以及已重開的收費陸上康體設施，8月份或以後的團體用場預訂申請，如網球場、草地滾球場、體育館內的活動室、舞蹈室、壁球場等。

至於康文署轄下5個適合舉行婚禮的特定康樂場地，包括淺水灣泳灘、九龍寨城公園、九龍仔公園、大埔海濱公園、西貢海濱公園，亦會於6月13日恢復接受預訂舉行婚禮的申請。詳情請參閱康文署網頁

康文署亦將於6月15日起放寬羽毛球場、英式／美式桌球室及乒乓球室隔場／隔枱開放的安排，如個別設施的距離不足1.5米，則仍維持有關安排。

多19間圖書館6.15重開

文化設施方面，再多19間分區圖書館的成人及兒童圖書館於6月15日起開放，包括北角、鰂魚涌、石塘咀、花園街、牛頭角、土瓜灣、保安道、新蒲崗、瑞和街、南葵涌、北葵涌、圓洲角、馬鞍山、將軍澳、上水、西貢、大興、元朗及長洲公共圖書館。

圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，並派籌讓市民以先到先得方式進館。以上圖書館的學生自修室，（北角及大興除外）於同日重開，並實施與公共圖書館相同的特別開放時間，採取分段開放，每節約3小時，及限制使用人數。

早前已開放的香港中央圖書館及6間主要圖書館，即大會堂、九龍、荃灣、沙田、屯門和屏山天水圍公共圖書館，將於6月15日重開館內的參考圖書館。

科學館和太空館6.15重開

香港科學館和香港太空館，將於6月15日起開放部分展覽設施並實施特別開放時間，所有公眾節目暫停。除休館日外，香港科學館的特別開放時間爲上午10時至下午5時，香港太空館的特別開放時間爲下午12時30分至5時。

鑑於博物館於1月29日起因應疫情而暫停開放，康文署計劃安排受影響的博物館通行證持有人，在所有博物館稍後全面回復正常開放後，於指定期限內豁免入場費用。獲得豁免的日數，將按個別通行證於閉館期間的有效日數而定。有關豁免入場費生效日期及詳情，稍後將於博物館網站公布。

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責任編輯：吳卓峰