【新冠肺炎】大數據統計疫情中港人喜與怒　「誠哥」情人節賣口罩成網民最開心一日

▲ 數據分析公司慧科訊業發表「疫情指數2.0」報告，收集和分析了今年1月至5月中的84萬篇社交網站、博客及討論區公開帖文，發現港人較常表達「開心」和「憤怒」情緒。（徐紹軒攝）

網上輿情可反映部分民意，數據分析公司慧科訊業發表「疫情指數2.0」報告，收集和分析了今年1月至5月中的84萬篇社交網站、博客及討論區公開帖文，發現港人較常表達「開心」和「憤怒」情緒。

慧科利用大數據系統，在1月1日至5月15日期間，從本港地區的社交網站、博客及討論區收集了84萬稱疫情相關的公開帖文，當中有逾2,445萬則網民留言，經過人工智能進行語意和情感等深度分析後，整合出「網民情緒指數」和「疫情關注指數」。

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指數將網民發言劃分成開心、悲傷、驚憂和憤怒4種基本情緒，發現網民的憤怒情緒一直較其他情緒更高，主導整個研究期，其次開心的情緒亦出現較多。而網民的驚憂情緒主要見於1月時的疫情初期，但之後一直平穩下降，反映港人很快就消化了疫情的消息。

當中，指數計算到網民最憤怒的一天為2月28日，當天新加坡政府宣布總理等官員減薪一個月，稍後特首林鄭月娥亦宣布與官員一同捐出一個月薪酬予公益金。經過分析，當日網上最熱門的字眼包括「公益金」及「一個月」，而網民憤怒的留言主要質疑金額太少、質疑港府「抄橋」和認為官員應減薪而非捐薪，反映港府的做法未能平息網民憤怒。

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在疫情初期，市民出盡方法，只是為了搶得一盒口罩。慧科從大數據中發現，李嘉誠旗下的屈臣氏在2月14日開放網上實名登記買口罩，熱門詞語主要圍繞「登記」、「誠哥」等，令當日成為疫情期內網民最開心的一日，憤怒情緒同時也是最少，反映網民終於能買口罩心情雀躍，又有人對李嘉誠表達感激。

▲ 慧科訊業研究顧問黃潔慧指，網民在問責班子捐薪當日最憤怒，是與同日新加坡的行動有關，網民容易把兩者比較。（林宇翔攝）

慧科又按網民的留言、讚好等反應，統計出關注指數，發現網民對疫情的討論度在1月起至2月初急速爬升，當時口罩主導網絡討論，但討論度渡過高峰後已漸漸下跌，至3月下旬輿情對疫情的反應已大減，反而政治相關的議題再次浮面，支持和反對示威者的留言成為熱門詞語。

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慧科訊業研究顧問黃潔慧指，問責班子的捐薪行動，不僅未能獲掌聲，反而招致民怨，認為是時機上容易令網民將行動與新加坡的做法比較，得出不如新國的想法，政府宣布決定時，可以參考這次情況。

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記者：徐紹軒