中國冰室變身凍肉店 僅剩紙皮石地板

▲ 中國冰室原址改由凍肉店接手營運，只剩下紙皮石地板。（資料圖片）

曾吸引不少港產片取景的中國冰室，原址近日改由凍肉店接手使用，門面變得光鮮，只剩綠白相間的舊紙皮石地板，令網民頻呼惋惜。

中國冰室自1964年屹立廣東道半世紀，曾為《新不了情》、《旺角揸fit人》、《全職殺手》等經典電影的場景。據稱因新一代沒人接手，老闆譚氏一家去年底決定結束55年營運，吸引大批市民排隊朝聖打卡。

Facebook專頁「全民保育行動」昨發圖片比較今昔指，近日開業的凍肉店新租客，把過去著名的馬賽克磚裝飾及經典的木樓梯全部清拆了，原址只餘當年地板，無法再讓人想起昔日的華麗。

▲ 袁智仁提供照片

專頁負責人袁智仁表示，中國冰室的舊式茶餐廳間隔、樓梯等全皆失去，未來已沒辦法還原舊貌。由於香港沒有任何老店保育政策，他指基本上只靠好心的業主，即是近乎沒希望，經濟不景氣已促使更多老店結業，令香港失去特色。

相反，澳門政府的老店保育政策遠更積極，前年曾撰寫老店研究報告，去年再完成「澳門特色老店品牌重塑扶助計劃」首階段，讓澳人全民參與投選老店。就繼承人問題，當地官方以實報實銷的方式資助老店作品牌診斷，改善管理和經營文化；且讓老店聘請專人改善裝飾、裝備設施，每店最高可獲80萬葡幣資助。

責任編輯：姚沛鏞