【新冠肺炎】衞防中心記者會成正評最多防疫措施　張竹君最受網民歡迎

▲ 有數據公司研究顯示，衞生防護中心傳染病處主任張竹君，成為最受網民歡迎、最多人感謝的對象。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐期間，政府推出多項措施應付疫情。慧科訊業以1月1日至5月15日收集到的網絡留言作大數據分析，發現當中以衞生防護中心記者會的正面留言最多，網民留言主要為感謝醫護罷工，使政府推出更多防疫措施；而每次記者會都露面的衞生防護中心傳染病處主任張竹君，則成為最多網民感謝的對象。

團隊進一步分析有關不同官員的評價，發現以首3名獲最多正面留言的官員和公職人員順序為特首林鄭月娥、港大微生物學系講座教授袁國勇和張竹君。而團隊將正負面留言相減後，張竹君登上最受網民歡迎的寶座，第二及三名則分別為衞生署署長陳漢儀和勞福局局長羅致光。

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不過，團隊分析的9項抗疫措施中，全部都是負評多於正評，最受熱議的是封關措施，達到7.4萬多個帖文和近3000萬次互動，但相比封關措施本身，網民熱議集中於醫護罷工封關的行動，有網民形容醫護罷工自私，但有相當比例網民批評政府沒有封關，令醫護需要罷工；正面意見方面也以支持、感謝醫護較多。

慧科訊業行政總裁車慧詩表示，網上世界負評比例較高，與其網絡特質有關，但記者會較其他措施正評較多，反映及時發布資訊，能令公眾安心。

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記者：徐紹軒