【自強不息】脖子現腫脹求醫證患淋巴癌　11歲女孩強忍淚水抗癌百天實錄

▲ 台灣知名網紅媽媽「村子裡的凱莉哥」近日在專頁披露她11歲的女兒小露從證實患癌，到抗癌至今已逾百日的艱辛過程。

為人父母最痛心的莫過於得悉自己的子女患上重病，台灣知名網紅媽媽「村子裡的凱莉哥」近日在專頁披露她11歲的女兒小露從證實患癌，到抗癌至今已逾百日的艱辛過程。她又將小露這抗癌百日的難熬過程剪輯成短片，希望鼓勵有同樣情況的孩子，也呼籲外界多去捐血，因患癌的孩子一旦缺血就會治療困難。

得悉不能上學感難過

「村子裡的凱莉哥」透過片段分享指，發現女兒小露的脖子今年初出現腫脹，經求醫後證實小露患上淋巴癌。片段中，小露一直表現得惶恐不安，在得悉自己兩年內不能上學時更是失聲痛哭：

我好怕我未來兩年的生活只剩下住院、打針、吃藥，不能去上學、不能跟同學們一起畢業，想到這裡我又哭了。

受到化療影響，小露的頭髮亦開始不斷脫下，後來她毅然親手把自己的頭髮剪短，最後更索性把所有頭髮剃光。不過「村子裡的凱莉哥」堅信，樂觀面對才能更有效幫助治療、恢復健康，所以她不斷灌輸小露，「妳跟別人沒有不一樣，只是有時候要治療」，在小露沒有不舒服的時候就陪伴她運動、學習，找很多事情充實她的生活，希望她的生活不是剩下打針和吃藥。

呼籲大眾捐血助癌症病童

影片中除了談及治療中的悲傷、辛苦外，小露也透過自身的例子呼籲捐血更許願等自己好起來的那天要捐血，因為治療過程可能紅血球太低導致身體無力和不適，所以就得輸血，很多癌症病童也是，一旦缺血就沒辦法繼續治療，所以呼籲大家有能力的話，可以多去捐血。小露坦言，抗癌過程很辛苦、真的很辛苦，她也想過為甚麼會是自己，但她轉念也許是老天希望透過她鼓勵更多孩子，讓她看見很多小孩也需要幫忙。小露最後勇敢地說，自己會加油的，會努力接受治療。

「村子裡的凱莉哥」也指，其實他們都沒有自己想像中的勇敢，那過程真的很可怕，但既然遇到了就選擇面對，而會決定分享這過程，是因小露想鼓勵更多生病的孩子，希望大家勇敢面對自己的疾病。最後「村子裡的凱莉哥」也呼籲大家生病時不要相信偏方，應到醫院接受檢查、治療，也希望大家能把醫療資源留給需要的人。

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責任編輯:羅嘉欣