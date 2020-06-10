董建華梁振英搞「港區國安法」座談會　宋哲張勇南下出席聽意見

▲ 由兩名前特首、全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」舉辦港區國安法座談會。（資料圖片）

全國人大會議上月通過《港區國安法》決定，由兩名前特首、全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，今日舉辦座談會，特邀國務院港澳辦副主任宋哲，基本法委員會副主任張勇兩名京官來港，聽取意見和建議。宋哲表明，「港區國安法」是中央基於香港形勢發展變化作出的慎重決策。根本目的是維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠。

宋哲又指，只有國家安全有保障，香港才有社會穩定，才有良好的法治環境和營商環境，才有繁榮發展的經濟，「一國兩制」的紅利才能得到充分釋放。他強調，中央完成這項立法的決心是堅定不移的，懲治亦的是極少數人，立法過程中將會兼顧兩地制度和法律體系的差異，不會影響港人依法享有和行使各種權利和自由，也不會影響外國投資者的合法利益。

張勇在會上表示，「港區國安法」第六條明確授權全國人大常委會制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，這既是授予全國人大常委會的立法權力，更是賦予常委會的立法責任。

張勇指，全國人大常委會將全力以赴，儘早完成法律起草工作，會依照憲法和立法的有關規定開展起草工作，堅持科學立法、民主立法和依法立法的原則，以各種適當方式廣泛聽取包括香港各界人士的意見。

有與會人士認為，沒有國家安全，就沒有香港的繁榮穩定和廣大市民的安居樂業。港區國安法體現了中央對國家根本利益的堅決維護，同時更是對香港長遠利益的最大關切，對於堅持和完善「一國兩制」制度，推動香港重回正軌、重新出發具有重大而深遠的意義。

今日的座談會共有39名，來自香港政商、金融、法律、教育、勞工等界別的建制派人士參與，董建華、梁振英亦有出席。座談會由大聯盟秘書長譚耀宗主持，中聯辦副主任陳冬、譚鐵牛亦應邀出席座談會。

責任編輯：李淇