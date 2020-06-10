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立法會三讀通過上年度稅務寬免 薪俸稅上限扣減２萬

政治 21:50 2020/06/10

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許正宇表示，寬免措施有助減輕納稅人的稅務負擔。(程志遠攝)

立法會大會今日三讀通過《2020年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，條例經修訂後，2019至2020課稅年度的薪俸稅、個人入息課稅以及利得稅會獲全數扣減，扣減上限為2萬港元。

條例草案獲通過後，將會有195萬人以及14.1萬個須繳稅的法團及非法團業務受惠。政府預計，下年度薪俸稅的收入會減少188億，利得稅的收入會減少20億。 財經事務及庫務局局長許正宇表示，「寬免措施有助減輕納稅人的稅務負擔」，稅務局亦會在稍後發出的稅單反映這稅款寬減，納稅人毋須就此提出申請。

責任編輯︰尹櫻霖

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