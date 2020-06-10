立法會三讀通過上年度稅務寬免 薪俸稅上限扣減２萬 政治 21:50 2020/06/10 分享： 熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 ▲ 許正宇表示，寬免措施有助減輕納稅人的稅務負擔。(程志遠攝) 立法會大會今日三讀通過《2020年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，條例經修訂後，2019至2020課稅年度的薪俸稅、個人入息課稅以及利得稅會獲全數扣減，扣減上限為2萬港元。 條例草案獲通過後，將會有195萬人以及14.1萬個須繳稅的法團及非法團業務受惠。政府預計，下年度薪俸稅的收入會減少188億，利得稅的收入會減少20億。 財經事務及庫務局局長許正宇表示，「寬免措施有助減輕納稅人的稅務負擔」，稅務局亦會在稍後發出的稅單反映這稅款寬減，納稅人毋須就此提出申請。 責任編輯︰尹櫻霖 相關文章 立法會內會審議退稅無期 梁繼昌倡政府暫停收稅 16:46 2020/03/27 立法會內會審議退稅無期 梁繼昌倡政府暫停收稅 【防疫抗疫基金】一文看清紓緩稅務壓力措施 四月至六月繳稅限期自動延期三個月 11:36 2020/04/15 【防疫抗疫基金】一文看清紓緩稅務壓力措施 四月至六月繳稅限期自動延期三個月 【2020報稅】稅務局發出277萬份報稅表 打工仔須於7月2日前遞交報稅表 15:16 2020/06/02 【2020報稅】稅務局發出277萬份報稅表 打工仔須於7月2日前遞交報稅表 稅務 稅務條例 立法會