涉入侵警方內聯網　25歲男被控不誠實取用電腦

▲ 25歲行政助理涉以家中電腦入侵警方內聯網，被控不誠實取用電腦罪等3罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

25歲行政助理涉以家中電腦入侵警方內聯網，被控不誠實取用電腦罪等3罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月2日再訊，以待辯方索取文件，被告准保釋候訊。

被告梁柏穎（25歲），報稱任職香港專業教育學院行政助理，被控不誠實取用電腦罪、意圖不誠實取用電腦罪及屬於交替控罪的刑事損壞共3罪。

控罪指他於2019年6月12日，在香港分別取用電腦及意圖取用電腦，入侵警務處的內聯網。交替控罪另則指他於同日，在香港無合法辯解而損壞屬於警務處的伺服器，該伺服器支援內聯網。

辯方申請押後案件獲批，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至9月2日，期間被告准以2,000元保釋候訊。

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記者：林欣樂