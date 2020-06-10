中學校長會主席鄧振強：學校未掌握具體條文　難以回答學生提問

▲ 中學校長會主席鄧振強表示，學校目前未掌握港區國安法具體條文，難以回答學生提出的問題，以進行有效教學。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（10日）去信全港中小學校長，指近日有團體發起反對港區國安法的網上聯署，煽動學生參與「罷工罷課公投」，促學校勸止罷課學生，並希望學校向學生「明確解釋」相關法律內容，不會影響港人依法享有的權利和自由，但中學校長會主席鄧振強表示，學校目前未掌握港區國安法具體條文，難以回答學生提出的問題，以進行有效教學。

楊潤雄：學校不應容許任何模式罷課 教師不可放事假罷課

鄧振強表示，期望在完成立法後，教育局再向學校提供具體條文的資料，學校才可設計教材，教導學生須遵守的法規和權利，實事求事地解答學生的提問，以避免年輕人因不知道具體內容而引起憂慮。

鄧振強指，中學剛全面復課數天，學生正忙於適應校園生活，並指早前有多宗學童輕生個案，強調學校首要是思考如何保護學生的情緒健康，暫時未聞學生會參與罷課，而過去一年學校已累積豐富經驗應對學生不同行為，對於前綫老師應對學生罷課有信心。

此外，他指在過去一年老師緊守崗位，相信教師亦明白學校不希望師生以罷課表達立場，故不擔心會有教師參與罷課。

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記者：馮琪雅