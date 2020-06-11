【無私母愛】歲半兒染結核病面臨癱瘓　90後媽媽捐骨救子：孩子是命根

▲ 90後媽媽捐骨救子，盼兒子能重新站起來。

媽媽對孩子的愛總是義無反顧，湖南岳陽市一名1歲半男童，不幸患上結核病，且已從肺部擴散至胸椎等處，導致椎骨結構受損，面臨終身癱瘓風險。90後媽媽為了讓兒子過正常人的生活，毅然決定捐骨救子。

1歲半男童昱昱，一直發育正常，1歲時已能扶著走路。然而，今年初，他突然不停感冒、咳嗽，背部逐漸彎曲，甚至有骨頭突起，無法再走路。醫生檢查後證實他患上結核病，胸椎部分椎體骨質破壞，右肺嚴重感染。由於昱昱未及時接受治療，導致結核桿菌擴散至胸椎，導致胸椎明顯後突畸形。

雖然留醫一個月後，結核情況漸趨穩定，但其脊髓受壓，且嚴重畸形，有壓迫神經風險，必須接受植骨手術治療，否則會面臨癱瘓危機。

媽媽捐出4厘米骨頭

不過，由於孩子年幼，而且受影響部位較大，若用人造骨骼，費用高昂之餘，更有機會出現排斥反應。救子心切的媽媽得悉後，決定捐出自己的骨骼。醫生取出媽媽的骨盆內右髂骨約4厘米的骨頭，並移植至男童體內。媽媽表示，只要能救回孩子，甚麼也願意做，

我沒有想那麼多，捐哪裏都可以。

手術相當成功，母子手術後康復進度理想，男童沒有出現排斥反應。醫生表示，母體取骨比生孩子還痛，但媽媽為了讓昱昱重新站起來，甚麼都願意做。而且一般人手術後都會休息，但媽媽卻等到兒子完成手術後，才鬆一口氣。

雖然媽媽手術後很痛，卻一直把重心放在兒子身上，希望自己盡快康復，親自照顧兒子，

孩子是我們的命根子，我只希望他重新站起來，自己走著撲進我懷裡。

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責任編輯：王明芳