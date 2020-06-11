【明星買樓】吳業坤由住樂富公屋曾拎綜援　憑努力買518萬樓上車做業主

▲ 吳業坤斥約518萬購入屯門OMA by the Sea單位。

《超級巨聲》出身的吳業坤（坤哥），近日成功上車做業主。坤哥日前被發現以518.3萬購入屯門一個樓花單位，料兩年後才收樓，坤哥亦承認首次做業主，希望用作投資，努力儲錢十年，終於成功上車。

根據土地註冊處資料，日前由永泰地產（00369）發展的屯門「OMA by the Sea」，其中一伙中層實用面積351平方呎的單位，以518.3萬元售出，實用呎價約14,766元。買家以個人名登記，與藝人吳業坤同名（NG YIP KWAN）。

▲ 屯門OMA by the Sea現時仍是樓花階段，圖為該樓盤1座12樓示範單位。（經濟日報圖片）

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坤哥向傳媒承認自己成功置業，不過首期是跟朋友夾份，以用他名字去抽新樓，坤哥表示此新樓入場首期門檻較低，朋友覺得值得投資，便一同夾錢購入。坤哥又指兩年後會怎樣沒人可預期，如到時覺得有盈利便賣，否則就租出去。

儲錢盼為媽媽購安樂窩

2010年參加《超級巨聲2》入行的吳業坤，本身住樂富屋邨出身，來自單親家庭，他曾分享以前主要靠媽媽賺錢養家，生活坎坷，一家更曾拿過綜援。

成為TVB藝人後，坤哥也捱過一段日子，最為人記得是當年曾在台慶夜扮演遊戲棋子，當時有不少網民替坤哥不值。

▲ 坤哥成功做業主。（經濟日報圖片）

幸而，坤哥數年前憑一曲《原來她不夠愛我》爆紅，橫掃各大音樂頒獎禮，更登上紅館開騷。

坤哥一直有置業打算，曾在TVB節目《有樓萬事足》分享上車艱難，有感收入追不上樓價，儲到100萬也未必夠首期，還只能買200呎的樓，將來結婚生子便不夠地方用。不過，坤坤仍表示會「爭氣」努力買樓。

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▲ 屋邨出身坤哥曾在節目分享上車心聲。（節目截圖）

坤哥除當藝人，也努力發展其他事業，曾表示選擇用儲蓄來投資生意，作分散投資。他曾跟朋友夾份創業，主動去開源，目標也是儲夠錢早點有安樂窩。

孝順仔坤哥並指，如果買樓，坤哥打算先買一個物業給媽媽，以先安置好媽媽為重任。

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