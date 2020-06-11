【新冠肺炎】日本大學研發「銅纖維膠布」 可貼在口罩快速殺死新冠病毒

▲ 日本大學研發「銅纖維膠布」 ，可貼在口罩快速殺死新冠病毒。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為民眾生活中必不可缺的防疫物品之一，日本群馬大學早前研發出一種具有抗病毒效能的物料「銅纖維膠布」，並已正式發售，除可製成手套、門把套等日常用品，更可貼在口罩上，能快速殺死新冠病毒，大幅降低感染病毒的風險。

據日本群馬大學在twitter表示，該款「銅纖維膠布 GUD sheet（銅纖維シート GUD シート）」是該大學與當地新創公司 GUDi 及明清產業共同研發，能用於口罩以及其他日常用品。

美國 NIH 研究所早前指出，新冠肺炎病毒在塑膠及不銹鋼表面能存活48至72小時，但停留在銅的表面最多只能4小時。而據群馬大學團隊的實驗指，這種新物料被塗上光觸媒塗層，具抗菌、抗病毒效能，殺菌效果較純銅高出1000倍。

【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99% OxyAir Mask 7月再推七色彩虹口罩

故將這個銅纖維膠布貼在門把、按鈕上，即使以不小心沾有新冠肺炎病毒的手去觸碰這些地方，病毒也會迅速的被殺死。而「GUD シート」更能直接貼上口罩，這樣口罩也能有效地殺死病毒細菌，減低佩戴者吸入病毒的機會。現時「GUD シート」已公開販售。

【銅芯抗疫口罩】醫院內須戴外科口罩不接受CuMask 聖保祿醫院：建議訪客更換合適口罩

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣