【飛虎之雷霆極戰】糖妹自彈自唱《呼吸有害》　網民讚糖妹版本不輸原唱莫文蔚

▲ 糖妹以結他自彈自唱《呼吸有害》。

糖妹（原名黃山怡）在昨晚（6月10日）於個人社交媒體翻唱莫文蔚相隔10年後推出廣東話個人單曲《呼吸有害》，以結他伴奏的糖妹更唱出另一種風格，獲網民力讚不輸原唱。

糖妹分享《呼吸有害》cover並配文：「從電台再到電視狂播...呢首歌真係好好聽❤️❤️好鐘意Karen嘅唱腔，太有feel~~ 」，最後更標籤「呼吸有害 」和「莫文蔚」。她的翻唱獲網民一致好評，有網文留言稱讚：「完全唔輸原唱！」、「好聽到起哂雞皮」等，認為糖妹唱出另一種味道。

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▲ 糖妹深得觀眾喜愛。（取自糖妹IG）

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糖妹自中學開始參與各類歌唱比賽和參加樂隊演出，畢業後曾任職藝人助理、和音伴唱、唱片公關等工作，在朋友介紹下認識糖兄潘雲峰，2007年二人組成組合糖兄妹出席表演。

▲ 糖兄與糖妹互相扶持多年。（取自糖妹IG）

糖兄妹在旺角朗豪坊一次的演出中獲維高文化和蘇打綠經理人監製林暐哲賞識後簽約，糖兄妹正式出道。

由於糖妹一直被外界認為與歌手陳慧嫻「撞樣」，加上翻唱陳慧嫻的經典歌曲《傻女》、《千千闕歌》獲好評，故糖妹有「翻版陳慧嫻」的稱號。

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