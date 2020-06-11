CMHK網店上台用5G 即享「三賞」優惠 兼有「爸爸節」驚喜

爸爸節就快到啦，若想為Daddy送上驚喜，最佳的方式就莫過於幫佢轉用5G計劃，無論做嘢、打機定睇片都可以感受極速5G體驗啦！而家新客戶於推廣期內透過CMHK網店成功申請指定5G服務計劃，不單可享網店上台3賞優惠——獲贈20,000 MyLink積分、免$18行政費及免運費，更可享額外父親節禮遇，額外獲贈20,000 MyLink積分，雙重驚喜！共40,000 MyLink積分可兌換$400繳費劵或其他等值禮品！

CMHK 5G網絡覆蓋廣

CMHK 5G擁有最多被譽為「5G 黃金頻段」3.5GHz頻譜，是目前擁有最多 5G 頻譜的網絡供應商之一，5G覆蓋夠廣。首階段推出的5G網絡範圍已遍及全港，主要地區包括中西區、灣仔及銅鑼灣更達全港面積覆蓋 90% 以上，觀塘區覆蓋接近90%，荃灣區覆蓋亦接近80%。 另外，除CMHK旗下的38間門市（大埔門市除外），5G覆蓋同時包括主流基礎設施及地標商場：香港國際機場、香港會議展覽中心、海港城、奧海城、科學園、中環置地廣場及屯門市廣場等。覆蓋夠廣，去到邊都有5G，先可以物盡其用！

CMHK 5G服務不只網絡強， 5G Plan選擇更非常多元化，除了$198/30GB體驗計劃外*，更設有 100 / 200 / 300GB的用量計劃，月費$298起*，用完每月基本數據用量後，仲可以繼續以最高5Mbps 的速度無限上網，keep住聯繫。CMHK 5G服務計劃除了高量5G本地數據外，亦提供了多元化的 5G 應用或專屬優惠，包括上台即送高達 24 個月 UGAME 遊戲平台 VIP 會籍，無需下載或安裝遊戲，只要透過 5G 網絡即可以串流方式高清暢玩電腦/主機級別的熱門遊戲；高達20GB大灣區數據及話音，充分照顧客戶跨境通訊需要；晉身優越會*，盡享專屬禮遇等，絕對物超所值！

網店上台更享「三賞」優惠

由即日起至6月24日，CMHK更設有網店上台三賞優惠，優惠期內經網店申請5G服務計劃，即可享3賞優惠︰獲贈20,000 MyLink積分、免$18行政費及免運費。此外，其他指定服務計劃包括4.5G全速本地、全速學園、全速分享、大灣區以及飛常全球通服務計劃之新上台客戶亦可同享「三賞」優惠。

父親節禮遇 額外送您20,000MyLink積分

適逢爸爸節就快到，CMHK特意送上父親節禮遇，客戶於推廣期內經網店申請5G 100GB或以上服務計劃，除「三賞」優惠外，更可額外獲贈20,000 MyLink積分，可換取$200電子繳費券或其他等值禮品，仔仔女女就要把握機會，幫Daddy揀返個至Smart的5G計劃，無論打機或睇片都更得心應手啦！推廣期由即日起至6月24日，要火速行動，立即按此了解更多。

成功登記5G服務計劃後，記得下載埋CMHK MyLink手機應用程式，除可隨時處理流動通訊服務，以及緊貼各項生活及優惠資訊外，更可儲MyLink積分，憑積分兌換各式各樣禮品，包括各式智能家居產品如智能香薰機、額外本地全速數據、MyLink特別版八達通、超市禮券、儲值卡、電影券、咖啡券等，甚至可兌換不同面值的電子繳費券，可於MyLink App內繳費滿指定金額使用，扣減月費就更實際。

*合約優惠月費只適用於選用5G服務計劃並簽約24個月之客戶，優惠期至另行通知。客戶須另繳每月$18 行政費，網店上台的客戶可於合約期內豁免。優越會會籍只適用於選用5G服務計劃100GB或以上並簽約24個月之客戶。

#優惠受條款及細則約束

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