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【早產嬰】挽救死亡邊緣早產嬰的價值　3個23周半嬰兒不一樣的結局

健康 15:37 2020/06/11

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挽救死亡邊緣早產嬰的價值，3個23周半嬰兒不一樣的結局。

今天想分享三個早產小Baby的故事，三個小Baby都是23周大的小Baby，媽媽提早穿羊水並作動，子宮收縮，為不能避免的早產。

【Baby A】

小Baby A的媽媽是一位二十歲的年輕單身女士，平時熱愛煙酒和毒品，意外懷孕後找不到小Baby 的爸爸，沒有做過任何產前檢查。在23周3天時媽媽A的羊水突然穿了並作動，緊急送院後，媽媽A要求醫生盡所有辦法去拯救小Baby A。

打了一針的強肺針，小Baby便出生了，但由於還沒到24周，小Baby的器官未能成熟，被送到新生兒深切治療部治療。小Baby一直接駁著呼吸機協助呼吸，總共44天才能拔喉，但仍然需依賴氧氣治療。同時亦患上了Necrotizing enterocolitis（壞死性小腸結腸炎）需腹部開刀把壞死的腸子切除；delayed onset敗血症需抗生素和強心針急救；Grade 3 bilateral的早產兒視網膜病變（Retinopathy of prematurity），即使做了激光治療，視力仍然virtually blind。

小Baby堅強地活了5個月，最後因嚴重敗血症和多重器官衰竭死亡，5個月來沒有離開過醫院，而由於媽媽產後因依賴毒品和酒精而沒有照顧小Baby，小Baby出生後一直由社會福利處照顧。

【Baby B】

小Baby B的媽媽是一位三十多歲的女士，不煙不酒，這一胎雖不是計劃的懷孕，但既然懷了小Baby B倒想好好當媽媽。但在23周4天時便穿羊水和作動，緊急送去醫院後，醫生跟媽媽說小少過24周的Baby成功活下去的機會非常低，而且就算活下去大概也會有種種的後遺症？器官和大腦的發展可能受影響、小Baby B也未必會有好的生活質素。醫生問媽媽希望打強肺針和生產後送去新生兒深切治療部搶救小Baby嗎？

媽媽B最後要求醫生盡所有辦法去拯救小Baby B。打完一針強肺針後小Baby B出生，醫生幫忙插喉協助呼吸，再落藥Surfactant讓小Baby的肺部趕快成熟。不過，24小時後小Baby血壓過低需依靠強心針。在36小時後，小Baby出現大規模的Grade 3腦內出血（Intraventricular hemorrhages）和肺部出血（Pulmonary Hemorrhage），活了40小時後搶救無效便離開了這個世界。

【Baby C】

Baby C的媽媽是一位三十多歲的女士，在23周4天時因為子宮頸incompetence而早產，媽媽跟醫生說要盡所有辦法去拯救小Baby。

打了強肺針後，小Baby便出生，需插喉協助呼吸，插喉12天後換正壓呼吸機，足足用了12個星期，不單有Bronchopulmonary dysplasia，更有Late onset敗血症需抗生素和插喉協助呼吸；Grade 2 腦內出血（Intraventricular Hemorrhage）26天後resolve ；在醫院總共住了122天，成功靠Low flow Oxygen出院。

3年後小Baby發展正常，只有輕微的肌肉Spasticity問題，正常行為認知和智力發展，雖經常受到感染需住院治療，但除此之外尚算健康成長，過著有品質的生活。

【三個23周半的Baby，三個不一樣的結局】

從前少於24周出生的嬰兒基本上是不可能活下去的，但隨著醫學的發展，新生兒深切治療偶然能夠把小Baby從死亡關帶回來。不過，這只是個別的情況，大部分情況下嬰兒要不像Baby A和B一樣，經歷大量的入侵性治療到最後還是闖不過鬼門關，要不便是即使活下去卻有著種種的後遺症和差劣的生活素質。

我們常常都會說「活著就有希望」，聽著Baby C的故事，大家總會希望自己成為Baby C，看著才手掌大的早產嬰兒，任誰也不能輕易說放棄。然而，到底誰應該作這個「To try or not to try」的決定？ 醫生？還是媽媽？

醫學院教我們，醫生的職責不單止是媽媽，腹中Baby的welfare我們也要考慮。如果媽媽希望做的醫療程序是對小Baby有害或無益的時候，醫生並沒有道德責任去應付。小Baby的welfare跟媽媽的意願，到底應如何Balance？

同時，新生兒深切治療的成本非常高昂，一天的成本大概為15000港紙，普通病房為4000港紙，如果像Baby C一樣住院總共122天的話，大概差不多要100萬港紙。這100萬港紙的醫療資源如果用在其他疾病身上可以拯救更多的生命，在社會資源分配的公義上，集中大量資源在一個小生命上又是否公義呢？

然而，如果我們要為生命的價值draw a line的話，那條線到底要放哪裡？是不是昂貴的治療就不做？那麼癌症病人的最新療法都是以萬作單位的時候，是不是我們也應該放棄他們，讓社會資源用在更有效率的治療身上？

當生命在我們身邊的時候，所謂的公義的社會資源分配並不存在。如果我跟你說你兒子的血癌治療費用可以拯救5個其他疾病的小孩，叫你停藥，你會覺得我發神經。但如果今天角色掉換了，你是那五個小孩的媽媽，又會有何想法？

三個23周半的Baby，三個不一樣的結局。選擇沒有絕對的對與錯，子非魚，你不可能知道小Baby想你幫他活下去還是讓他好好離開這個世界，but we got to live with our choices

Medical ethics是很有趣的topic，愈思考得多愈會發現原來life is not as pretty as it seems，To try or not to try? Where do we draw the line?

文章獲facebook專頁「文科生．歷險手記」授權轉載

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