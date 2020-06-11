【食用安全】酒樓買外賣驚見曱甴叉燒包　小西灣街坊：酒樓事後態度令人難以接受

▲ 有人到小西灣一間酒樓買外賣時驚見曱甴叉燒包，多名街坊留言表示曾中伏。

下次進食叉燒包、雞包仔等有內餡的中式包點前，記得留意內裡的餡料有沒有「加料」！一名小西灣街坊日前在酒樓買叉燒包時，驚見內裡有一隻與餡料相近顏色的曱甴仔，非常嘔心。上載事件至Facebook後，更有不少同區街坊表示曾中伏！

買外賣遇「曱甴叉燒包」

有網民在Facebook群組「藍灣半島小社區」發帖，表示昨日在小西灣藍灣廣場的德馨苑海鮮酒家購買叉燒包時，回家才發現到叉燒包內有一隻小曱甴！樓主隨即回到酒家要求退錢，沒想到一名職員表示只可以換包，另一名職員更過份，表示只可以換一個雞包仔。她強調自己只想退錢，最終職員才妥協，但過程並沒有道歉。

▲ 下次食叉燒包前要望清楚！（圖片來源：藍灣半島小社區Facebook）

由於酒家近年曾裝修，樓主表示以為裝修完會有所改善，沒想到會發生中伏事件，更直言事後服務態度令人難以接受。她最終報了1823，等待食環署跟進。

多名小西灣街坊曾中伏

樓主上載帖文之後，多名小西灣街坊留言分享曾遇上同類事件，有人買叉燒包後發現有小曱甴在包底，亦有人打開外賣見到「加料點心」，因太嘔心要即時掉走。有街坊表示，這間酒家不但衛生情況欠佳，服務態度亦不好，從來都沒有想過幫襯，不明白為何會有人光顧。

▲ 另一街坊是在包底發現曱甴。（圖片來源：藍灣半島小社區Facebook）

不少網民大感嘔心，揚言以後不會再光顧，亦有人認為樓主幸運，「你無咬落去算好彩」。亦有人裝作酒家職員搞笑回應：「佢竟然無搞碎落叉燒醬裡面，要原隻上，不好意思」，又開玩笑表示之前的「生竹牛肉隻老鼠」都是搞碎先上。

有網民質疑該商場特別多小強，5月中曾有另一名街坊在藍灣廣場的「百份百餐廳」買外賣後，在中湯裡至少有3隻曱甴仔。他表示一開頭以為是湯渣，沒想到是曱甴，一看到如此核突已倒掉，更揚言以後也不再去吃。

這間酒家於2017年11月曾進行全面裝修，但在2018年9月颱風山竹襲港期間曾被吹爆玻璃。在新冠肺炎期間，酒樓亦暫停營業一個月，聲稱進行全民消毒。

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責任編輯：王俊賢