  • 31°C
香港時間 : 2020611日 (週四) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【食用安全】酒樓買外賣驚見曱甴叉燒包　小西灣街坊：酒樓事後態度令人難以接受

食用安全 10:45 2020/06/11

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有人到小西灣一間酒樓買外賣時驚見曱甴叉燒包，多名街坊留言表示曾中伏。

下次進食叉燒包、雞包仔等有內餡的中式包點前，記得留意內裡的餡料有沒有「加料」！一名小西灣街坊日前在酒樓買叉燒包時，驚見內裡有一隻與餡料相近顏色的曱甴仔，非常嘔心。上載事件至Facebook後，更有不少同區街坊表示曾中伏！

買外賣遇「曱甴叉燒包」

有網民在Facebook群組「藍灣半島小社區」發帖，表示昨日在小西灣藍灣廣場的德馨苑海鮮酒家購買叉燒包時，回家才發現到叉燒包內有一隻小曱甴！樓主隨即回到酒家要求退錢，沒想到一名職員表示只可以換包，另一名職員更過份，表示只可以換一個雞包仔。她強調自己只想退錢，最終職員才妥協，但過程並沒有道歉。

下次食叉燒包前要望清楚！（圖片來源：藍灣半島小社區Facebook）

由於酒家近年曾裝修，樓主表示以為裝修完會有所改善，沒想到會發生中伏事件，更直言事後服務態度令人難以接受。她最終報了1823，等待食環署跟進。

多名小西灣街坊曾中伏

樓主上載帖文之後，多名小西灣街坊留言分享曾遇上同類事件，有人買叉燒包後發現有小曱甴在包底，亦有人打開外賣見到「加料點心」，因太嘔心要即時掉走。有街坊表示，這間酒家不但衛生情況欠佳，服務態度亦不好，從來都沒有想過幫襯，不明白為何會有人光顧。

另一街坊是在包底發現曱甴。（圖片來源：藍灣半島小社區Facebook）

不少網民大感嘔心，揚言以後不會再光顧，亦有人認為樓主幸運，「你無咬落去算好彩」。亦有人裝作酒家職員搞笑回應：「佢竟然無搞碎落叉燒醬裡面，要原隻上，不好意思」，又開玩笑表示之前的「生竹牛肉隻老鼠」都是搞碎先上。

有網民質疑該商場特別多小強，5月中曾有另一名街坊在藍灣廣場的「百份百餐廳」買外賣後，在中湯裡至少有3隻曱甴仔。他表示一開頭以為是湯渣，沒想到是曱甴，一看到如此核突已倒掉，更揚言以後也不再去吃。

這間酒家於2017年11月曾進行全面裝修，但在2018年9月颱風山竹襲港期間曾被吹爆玻璃。在新冠肺炎期間，酒樓亦暫停營業一個月，聲稱進行全民消毒。

【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃

【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到

【食不安心】光顧大埔大排檔驚現曱甴口水雞　港男崩潰：食到一半先發現

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

食用安全 網絡熱話 小西灣 藍灣半島 新冠肺炎 Facebook群組

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【食用安全】回收洗筷子水給下枱食客使用　涉事上水麵店致歉：保證不再發生
10:51 2020/06/10
【食用安全】回收洗筷子水給下枱食客使用　涉事上水麵店致歉：保證不再發生
【新冠肺炎】袁國勇團隊揭3.8%湖北返港無症狀者曾受感染　估算220萬患者未被確診
19:15 2020/06/10
【新冠肺炎】袁國勇團隊揭3.8%湖北返港無症狀者曾受感染　估算220萬患者未被確診