【新冠肺炎】港府研港版「健康碼」　梁子超：健康碼應只適用低風險地區

▲ 梁子超認為健康碼應只適用於低風險地區人流往來。（資料圖片）

新冠疫情放緩，港府正研究推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，逐漸恢復三地交通的方向正確，但健康碼應只適用於低風險地區人士。

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梁子超今（11日）早於電台訪問時指，新冠肺炎病毒的潛伏期或多過14天，而潛伏期過後首7天的傳染性又特別高，因此單靠檢測結果未能有效排除傳染性，建議現階段只讓來自低風險地區人士以「健康碼」往來三地，以提供較安心的過渡安排。

他又指，由於篩檢的能力有限，加上未有太大保證，認為應先分階段推出，避免大量使用；不過他認為，因粵港澳三地屬低風險地區，現時恢復交通為正確方向，健康碼做法可接受。

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他續指，因各地採樣方法不同，香港用深喉唾液，內地則用鼻咽拭子，由實驗室直接採取樣本會較穩妥，且可以控制質量。他稱，由於本港只有極少數人有抗體，在比率低的情況下，不應採用抗體測試。

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責任編輯：郭詩詩