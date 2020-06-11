【飛虎之雷霆極戰劇透】第20集劇情預告　國棟救出志強揭賀進真正身份

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第19集講到皓月向Sam求助，意外揭發國棟前特工的身份。家成斷定綁架志強與敏儀是同一夥人，決定質問歐陽正....

第20集 （12/6）

家成上門向歐陽正逼供，連同重案組深入大宅搜查，發現敏儀被擄前留下的最後心聲。

歐陽正試圖利用警方對付賀進，家成立場堅定，賀進主動聯絡。文龍發現亡父遺下的保險箱，人民英雄可能只是貪財假像，文龍心裡不安。

情報組緊密監視歐陽正，其反常的平靜惹來浩然質疑，兩人起正面衝突，歐陽正旨在接洽律師親信，準備動用畢生所有向賀進反擊。

Sam的特工爪牙蠢蠢欲動，繼續追尋晶片，更主動與國棟會面，兩人機關算盡，終於達成共識，Sam決定協助國棟營救志強。

志強與敏儀、林慧一同被囚禁，賀進竟然向志強討回志斌，原來賀進的真正身份就是整容後的卓天萊，志斌早已遇害，志強難辭其疚，加上歐陽正奪其所愛，誓言要把新仇舊恨算清。

《飛虎之雷霆極戰》第19集劇情 上一頁