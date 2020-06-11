【凶殘虐狗】流浪狗媽右後肢被斬斷伏屍水渠慘死　遺4個月大狗BB變孤兒

▲ 在新界山頭流浪的狗狗「狗媽」，被發現於水渠中死亡，右後肢更有齊口被斬斷的傷口，明顯是人為。

在新界山頭流浪的狗狗「狗媽」，前日（8日）被人發現於水渠中死亡，右後肢更有齊口被斬斷的傷口，明顯是人為。RCAP拯救遺棄寵物中心義工每天風雨不改餵「狗媽」，近日不見她的蹤影已感擔心，想不到再見時是慘死的屍體，亦遺下4個月大的狗B成為孤兒，失去至親。RCAP形容兇徒傷害弱小，只會突顯他的懦弱無知，「多行不義必自斃」，終有一天要為所作罪行負上刑責。

「狗媽」近日失蹤，義工多日來遍尋不獲，直到前日有行山人士告知見到有狗狗臥於水渠中，義工到場只見到已僵硬和發脹的屍體，並證實就是「狗媽」。義工發現「狗媽」右後肢有被人為齊口斬斷的傷口。義工不肯定這傷口是否「狗媽」致死原因，但肯定讓她承受很大痛楚。

RCAP的Sa姐表示，「狗媽」和她4個月大的狗B在山上生活，每天都會按時來吃義工放下的食物。義工已餵了她兩年，當發現她的屍體時，實在太震驚和傷心，當即合力將狗狗從渠抬上行人路，想不到警方因為狗狗屍體發漲、曾移動並抬離現場，所以對案件不受理。

Sa姐又感謝毛孩關愛組的文哥「狗媽」辦理好善終服務，讓她能有尊嚴地離開。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕