學生組織批教育局發信史無前例最嚴厲抨擊　楊潤雄：公投無意義學生無謂浪費時間

▲ 楊潤雄重申，香港制度及法律上不存在公投，沒有法律基礎及效力。（資料圖片）

中學生行動籌備平台將於下周日（14日）發起罷工罷課聯合公投，教育局長楊潤雄重申，香港制度及法律上不存在公投，沒有法律基礎及效力，組織所謂公投是沒有意義，呼籲學生無謂浪費時間。

楊潤雄今早（11日）在一個電台節目表示，反對任何政治活動帶到校園及任何形式的罷課，學生亦不應在學校作政治推廣，又認為《願榮光歸香港》明顯是政治宣傳歌曲。

楊潤雄：學校不應容許任何模式罷課 教師不可放事假罷課

他又指，專業老師更不應該告事假參與罷課，若突然不回校教書，屬於紀律問題。校方作為僱主，應按學校程序及僱傭條例去處理，教育局亦會嚴肅跟進。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗形容，當局是史無前例最嚴厲的抨擊，批評當局恐嚇學生，立法後不能隨便批評政府。他擔憂，日後不僅遊行示威，就聯署公投等最和平的表達方式也會被禁止，言論表達自由將被壓縮。

教聯會副主席鄧飛認為，教育局去信學校反對有組織罷課的力度及立場更清晰明確，認為教育局反對罷課無可厚非，否則教育體系會崩潰。他又指，假若最終有教師被發現因罷課請假，校方有相關機制處理，學校有責任按教育局的指引及政策去做。

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責任編輯：陳子謙