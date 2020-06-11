【Netflix劇】金秀賢退伍後首作《雖然是精神病但沒關係》　男神回歸演看護與女作家譜非一般戀曲

▲ 男神金秀賢退伍後首部主演的劇集《雖然是精神病但沒關係》，跟有反社會人格的女作家（徐睿知飾演）共譜戀曲。（網上圖片）

Netflix全新韓劇《雖然是精神病但沒關係》（It’s Okay to Not be Okay），將於本周六（6月20日）上綫，這是韓國男神金秀賢自去年7月退伍後首部主演的劇集，挑戰黑化角色。金秀賢在新戲飾演精神病院的男看護，獨力照顧自閉症哥哥，曾因生活艱苦而對哥哥萌生殺意，卻被女主角徐睿知演的反社會人格作家一眼看穿是「偽善者」。

▲ 金秀賢在新戲演精神病院男看護，獨力照顧自閉症哥哥。（Netflix提供）

曾主演《來自星星的你》的32歲金秀賢，在新劇飾演的文鋼太，有著帥氣外貌、聰明的頭腦、富有同情心、擁有超強忍耐力與體力等完美條件。

但由於父母過世，他要獨自扶養年長7年的自閉症哥哥文尚泰（吳政世飾演），靠著在精神病院月薪只有180萬韓圜（約1萬港元）的看護工作吃力地活著，過著每年都要搬家的不穩定生活。

▲ 吳政世飾演的自閉哥哥文尚泰，有驚人的背誦能力和美術天份。（Netflix提供）

文鋼太總是親切、有耐心地向哥哥微笑的他，心裡卻因沉重的壓力，曾產生讓哥哥與自己早日解脫的念頭。

他卻在一次意外中，被徐睿知所飾演擁有反社會人格的人氣女作家高文英所刺傷，二人相見才不到一小時，她就指出文鋼太是「偽善者」，讓他錯愕不已，也因此展開兩人之間的浪漫緣分。

▲ 女主角徐睿知演的反社會人格作家，劇中的她打扮講究。（Netflix 提供）

自閉哥哥文尚泰，其實有著驚人的背誦能力和美術天份。他為了買禮物送給弟弟而偷偷靠畫畫打工，因而巧遇自己唯一喜愛的女童話作家高文英，還成為她的插圖師。

兩兄弟以及被愛慕的女作家，最終會如何解決這個親情與愛情的三角關係呢？

▲ 金秀賢在劇中展現健碩胸肌。（預告片截圖）

早前發布的預告，分別從男女主角的視角出發。金秀賢的片段道出他逃避現實的心態：「我之所以逃跑，我想是因為哥哥的緣故。這一切都是因為他。但是，我突然有了這樣的想法。就只是因為我自己想逃跑。不過是這樣罷了。如果活著比死還痛苦，逃避是最輕鬆的。」

女主角徐睿知視角出發的預告，則有這位女作家以下的心聲：「我最討厭那種逐瓣凋零的花。我喜歡木蘭。它凋零時整朶花會掉落，很乾趣，所以很美。我要成為美麗的魔女。」

日前在記者會上，金秀賢就表示對回歸小螢幕感到緊張，並希望新劇首集在韓國可達15%收視。

《雖然是精神病但沒關係》《圈套》的朴信宇導演與《Jugglers》的趙容作家合作炮製，共16集，將於6月20日起每週六、日晚上9時半於 Netflix 獨家上架，與韓國tvN同天更新。

記者：胡慧雯