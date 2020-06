【Netflix劇】金秀賢退伍後首作《雖然是精神病但沒關係》　男神回歸演看護與女作家譜非一般戀曲

▲ 男神金秀賢退伍後首部主演的劇集《雖然是精神病但沒關係》,跟有反社會人格的女作家(徐睿知飾演)共譜戀曲。(網上圖片)

Netflix全新韓劇《雖然是精神病但沒關係》(It’s Okay to Not be Okay),將於本周六(6月20日)上綫,這是韓國男神金秀賢自去年7月退伍後首部主演的劇集,挑戰黑化角色。金秀賢在新戲飾演精神病院的男看護,獨力照顧自閉症哥哥,曾因生活艱苦而對哥哥萌生殺意,卻被女主角徐睿知演的反社會人格作家一眼看穿是「偽善者」。

▲ 金秀賢在新戲演精神病院男看護,獨力照顧自閉症哥哥。(Netflix提供)

曾主演《來自星星的你》的32歲金秀賢,在新劇飾演的文鋼太,有著帥氣外貌、聰明的頭腦、富有同情心、擁有超強忍耐力與體力等完美條件。

但由於父母過世,他要獨自扶養年長7年的自閉症哥哥文尚泰(吳政世飾演),靠著在精神病院月薪只有180萬韓圜(約1萬港元)的看護工作吃力地活著,過著每年都要搬家的不穩定生活。

▲ 吳政世飾演的自閉哥哥文尚泰,有驚人的背誦能力和美術天份。(Netflix提供)

文鋼太總是親切、有耐心地向哥哥微笑的他,心裡卻因沉重的壓力,曾產生讓哥哥與自己早日解脫的念頭。

他卻在一次意外中,被徐睿知所飾演擁有反社會人格的人氣女作家高文英所刺傷,二人相見才不到一小時,她就指出文鋼太是「偽善者」,讓他錯愕不已,也因此展開兩人之間的浪漫緣分。

▲ 女主角徐睿知演的反社會人格作家,劇中的她打扮講究。(Netflix 提供)

自閉哥哥文尚泰,其實有著驚人的背誦能力和美術天份。他為了買禮物送給弟弟而偷偷靠畫畫打工,因而巧遇自己唯一喜愛的女童話作家高文英,還成為她的插圖師。

兩兄弟以及被愛慕的女作家,最終會如何解決這個親情與愛情的三角關係呢?

▲ 金秀賢在劇中展現健碩胸肌。(預告片截圖)

早前發布的預告,分別從男女主角的視角出發。金秀賢的片段道出他逃避現實的心態:「我之所以逃跑,我想是因為哥哥的緣故。這一切都是因為他。但是,我突然有了這樣的想法。就只是因為我自己想逃跑。不過是這樣罷了。如果活著比死還痛苦,逃避是最輕鬆的。」

女主角徐睿知視角出發的預告,則有這位女作家以下的心聲:「我最討厭那種逐瓣凋零的花。我喜歡木蘭。它凋零時整朶花會掉落,很乾趣,所以很美。我要成為美麗的魔女。」

日前在記者會上,金秀賢就表示對回歸小螢幕感到緊張,並希望新劇首集在韓國可達15%收視。

《雖然是精神病但沒關係》《圈套》的朴信宇導演與《Jugglers》的趙容作家合作炮製,共16集,將於6月20日起每週六、日晚上9時半於 Netflix 獨家上架,與韓國tvN同天更新。

記者:胡慧雯