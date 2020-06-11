【拔罐水泡】男子拔罐後皮膚冒出「粉色水泡」　中醫拆解水泡形成真相

▲ 男子拔罐後皮膚冒出「粉色水泡」。

不少人為了緩解身體不適，都會刮痧、拔罐，但有網民近日分享，稱拔罐僅10分鐘，皮膚便長出了無數水泡，更上傳了佈滿粉色水泡的照片，甚狀恐怖。對於為何會長出水泡，網民一方認為是受傷了，另一方又認為是因為濕氣太重，到底真正原因是什麼？

事主於Facebook群組「爆系知識家」發問，指自己明明拔罐不到10分鐘，但拔完罐後皮膚就長了許多粉色水泡，到底是為什麼。

對此，有網民指事主有機會是燙傷，但事主則回應並非「用火罐」，另一方面有網民就指可能是吸力太強導致皮膚受損組織液流出，或是事主體內濕氣太重。

到底出水泡的真正原因是什麼？本港註冊中醫馬琦傑曾接受TOPick訪問時表示，拔罐後出現水泡有2種情況：

皮膚受到高於正常的溫度，身體自我防衛機制產生體液到受熱部位，進行降溫，因此形成水泡。

皮膚受到過大負壓，導致皮膚下的微血管破裂和表皮與真皮層間的基底層撕裂，因此形成水泡。

他表示，假如拔罐後出現輕微水泡，不用特別處理，會自我痊癒。若水泡較大可用無菌紗布遮蓋，避免破損。若已穿破的水泡，應用生理鹽水或常用傷口消毒藥水清洗傷口，再用無菌紗布遮蓋，避免傷口感染。

而拔罐後的顏色其實也有不同象徵意義，詳情請睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜