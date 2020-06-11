【天涯俠醫】16年前眾花旦演靚醫護　羨妮唐寧麗淇GiGi變靚媽施嬅躍升影后

▲ TVB劇《天涯俠醫》有好多位靚女醫護。

TVB經典劇《天涯俠醫》昨晚（6月11日）起於深夜重播，劇中齊集多位醫護美女，包括郭羨妮、唐寧、鍾麗淇、梁詠琪和李施嬅等，吸引一眾觀眾追看。

《天涯俠醫》是2004年的台慶劇，劇中一眾花旦，到今風采依然，就讓TOPick跟大家一起重溫16年前的郭羨妮、唐寧、鍾麗淇、梁詠琪和李施嬅等當年靚樣和近照。

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▲ 16年前的郭羨妮。（TVB截圖）

▲ 郭羨妮美貌依然。（郭羨妮IG圖片）

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郭羨妮飾演康喬

女主角郭羨妮飾演凌霄醫院的護士康喬與王甫芬（張家輝飾）及賀正（連凱飾）有感情線，康喬於劇集尾聲更會懷孕及生B。

現實中的郭羨妮也已為人母，育有一名8歲女兒，45歲的她仍然保養得宜，不愧為99年港姐冠軍兼最上鏡小姐。

唐寧飾演夏曉晴

▲ 16年前的唐寧。（TVB截圖）

▲ 擁有童顏的唐寧已為人母。（唐寧IG圖片）

唐寧飾演夏曉彤（梁詠琪飾）的妹妹夏曉晴，並會與齊百恆（林峯飾）發展成情侶。

現年38歲的唐寧育有一對子女，有「童顏女神」之稱的她看起來仍然十分年輕，果然是「不老」！

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李施嬅飾演方雪兒​​​​​​​

▲ 16年前的李施嬅。（TVB截圖）

▲ 李施嬅已躍升為影后及民間視后。（李施嬅IG圖片）

《天涯俠醫》為李施嬅入行後的首部TVB劇，當時她的名字仍是李詩韻。

在劇中，她飾演護士方雪兒，並於首套演出作品已漸露頭角。多年來，李施嬅都努力發展演藝事業，繼2017年憑微電影《Once More》奪得國際性的影后後，再於去年憑大熱劇集《金宵大廈》與楊千嬅一同奪得台慶的「最受歡迎電視女角色」，演技備受肯定。

鍾麗淇飾演蘇惠珊

▲ 16年前的鍾麗淇。（TVB截圖）

▲ 鍾麗淇已為兩女之母。（鍾麗淇IG圖片）

「生命動力」義工之一的蘇惠珊由鍾麗淇飾演，劇集遠赴東非肯雅取景拍攝，將無國界醫生醫生的工作呈現於觀眾眼前。

加拿大籍的鍾麗淇出道至今都備受關注，現時專注瑜伽教練的工作的她保持着良好身材，完全看不出是兩女之母。

梁詠琪飾演夏曉彤

▲ 16年前的梁詠琪。（TVB截圖）

▲ 梁詠琪不時陪女兒玩樂。（梁詠琪IG圖片）

特別演出的梁詠琪飾演「生命動力」義工夏曉彤，於首集便遇車禍傷重身亡，其後僅於回憶中出現。

有高妹之稱的梁詠琪歌手出身，推出過不少耳熟能詳的歌曲作品，偶爾也會參與劇集及電影拍攝。

她於2011年嫁給西班牙籍男友Sergio，並誕下混血女兒Sofía，靚媽不時分享家庭照，幸福又快樂！

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